Leonardo corre dopo la trimestrale, per Akros batterà i target

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scatta Leonardo - Finmeccanica a Piazza Affari a valle della diffusione della relazione trimestrale, giovedì a mercato chiuso. Dopo un avvio debole, in cui il titolo è arrivato a cedere il 2%, le quotazioni hanno invertito la rotta e registrano ora la performance migliore dell'intero FTSE MIB. Il gruppo della Difesa nei primi nove mesi del 2023 ha conseguito ricavi pari a 10,26 miliardi di euro, in aumento del 4,8% su base annua. L'ebita è salito del 6,3% raggiungendo i 644 milioni di euro. Gli ordini sono saliti del 13,3% (+14,8% rispetto al dato di settembre 2022 rettificato). In netto miglioramento, del 32% (33% rispetto al dato Rettificato), il Free Operating Cash Flow del periodo, con conseguente positivo riflesso sull’indebitamento netto di Gruppo, che segna un calo del 13% circa rispetto allo stesso periodo del 2022. In considerazione dei risultati ottenuti nei primi nove mesi del 2023 Leonardo ha confermato la guidance per il 2023 che prevede ordini a fine anno intorno ai 17 miliardi di euro a ricavi compresi tra 15 e 15,6 miliardi di euro.

Nella call con gli analisti, nota inoltre Equita, il ceo Roberto Cingolani ha ribadito come priorità il taglio dei costi, la partecipazione a nuove alleanze internazionali e lo sviluppo di cyber security e spazio. Al momento risultano numerosi tavoli già aperti: gli analisti segnalano, tra gli altri, quello con la francese Thales per modificare le joint venture esistenti nello Spazio; con la tedesca Kdns per partecipare al programma Leopard 2; con i partner del Regno Unito e giapponesi per aumentare il peso nel Gcap (combat aircraft Tempest); con Boeing per rinegoziare ulteriormente i contratti di fornitura delle aerostrutture. «Riteniamo non sia facile finalizzarli tutti – precisa Equita - ma l’attuale scenario geopolitico li può rendere più probabili con potenziale upside per la valutazione».In particolare, davanti agli analisti, Cingolani, si è detto «fiducioso che raggiungeremo un accordo per la firma della joint venture entro la fine dell'anno» tra Italia, Giappone e Uk per la realizzazione del nuovo aereo da combattimento di sesta generazioni che si chiamerà Tempest e dovrebbe essere operativo nel 2035. Quanto all’alleanza con Thales nel settore dei servizi satellitari, Leonardo ha deciso di «rivedere la propria strategia» in considerazione del fatto che «alcuni servizi hanno un potenziale immenso di crescita». Inoltre, ha detto Cingolani, abbiamo concluso un «accordo più flessibile» nel settore dei lanciatori «con Ariane e Avio che saranno più indipendenti». L'a.d. ha poi sottolineato l’intenzione di creare «forti alleanze in specifici segmenti della Difesa a livello europeo: ci sono concorrenti negli Usa e anche nell'Oriente e noi vogliamo creare giganti europei» e ha sottolineato che «avremo bisogno di soldi o per le acquisizioni o per l'acquisto di partecipazioni ma stiamo considerando la vendita di alcuni asset che abbiamo». In attesa del piano industriale, che verrà presentato a marzo, gli analisti di Intermonte confermano la valutazione "outperform" sul titolo, con un target price a 15 euro, mentre Equita rivede al rialzo il target di prezzo a 16.1 euro (+4%).

Secondo gli esperti di Banca Akros, d'altra parte, i risultati del terzo trimestre «erano in linea e possono non sembrare eccezionali», tanto più che Leonardo «non ha migliorato la guidance sul 2023». Akros, tuttavia, crede «fermamente che Leonardo supererà la guidance 2023» e quindi suggerisce di «comprare l'azione se il prezzo dovesse scendere».