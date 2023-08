Leonardo corre, promosso da S&P a investment grade

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La promozione di S&P sostiene i titoli Leonardo - Finmeccanica a Piazza Affari: S&P ha riportato il rating del gruppo a livello "investment grade", BBB- dal precedente BB+, notando che la società «continua a mostrare una solida performance operativa e le sue metriche di credito si stanno rafforzando in modo sostenibile». Il giudizio, inoltre, è «supportato dall'impegno del management a mantenere un solido bilancio». Confermato l'outlook "stabile". «L'aggiornamento di S&P - scrivono gli analisti di Intermonte - suggerisce che l'imminente piano strategico di Leonardo (investimenti in spazio, cyber e rifocalizzazione della ricerca e sviluppo) non avrebbe avuto un impatto sul free cash flow a breve termine». A sostenere il titolo sono inoltre le indiscrezioni, riportate da Bloomberg, secondo cui Kkr potrebbe fare un'offerta per le minorities della società tedesca attiva nell'aerospazio Ohb.