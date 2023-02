Leonardo crea un polmone verde per il sito produttivo di Foggia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dotare un sito industriale di un polmone verde. È l’obiettivo che si è prefisso il gruppo Leonardo, nell’ambito delle iniziative legate al suo Piano di sostenibilità. Il colosso della diesa e dell’aerospazio ha dato vita al primo intervento di riforestazione completa della Divisione Aerostrutture di Foggia, attraverso la creazione di un’area verde realizzata nello stabilimento.

Il progetto è nato dalla collaborazione con Arbolia, società benefit creata da Snam e Fondazione Cassa depositi e prestiti, che promuove e realizza azioni di imboschimento e rimboschimento sull’intero territorio nazionale, con l’obiettivo di combattere il cambiamento climatico, migliorare la qualità dell’aria e della vita nelle città e creare aree verdi per le comunità.

Intervento di riforestazione

In particolare, l’intervento nello stabilimento di Foggia prevede la messa a dimora di oltre 1.650 piante, disposte sia in aree marginali del sito, sia in quelle frequentate dai dipendenti. Per il rimboschimento sono stati scelti, attraverso uno specifico studio agroforestale, piante autoctone che rispettano la biodiversità locale, con lo scopo di preservarla.

Grazie all'intervento, si stima che, in 20 anni di vita dell’area verde, sarà assorbito un totale di Co2 di oltre 360 tonnellate, ci sarà l’abbattimento di polveri sottili in atmosfera fino a 16,6 tonnellate e un rilascio di ossigeno di oltre 260 tonnellate. L’area, spiegano all’azienda, «diverrà, nel tempo, un polmone verde, accessibile a tutti i dipendenti del sito».

Il progetto di Leonardo e Arbolia nel sito di Foggia

Contrasto al cambiamento climatico

L’idea alla base del progetto di collaborazione tra Leonardo e Arbolia parte da un semplice assunto: in un orizzonte sempre più avanzato tecnologicamente, piantare un albero resta un’azione efficace per contrastare il cambiamento climatico e favorire la biodiversità.