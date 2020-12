Leonardo debole in Borsa dopo furto dati. Si teme il danno di immagine

Tra il 2015 e il 2017 sono stati trafugati diversi gigabyte di dati e informazioni dallo stabilimento aziendale di Pomigliano D'Arco. La società collaborerà con le autorità

Avvio di settimana all’insegna delle vendite per Leonardo - Finmeccanica . La debolezza del titolo arriva dopo le notizie del week end sul furto di dati subito dalla società. Un ex collaboratore del gruppo, infatti, è finito in carcere su disposizione della procura di Napoli con l'accusa di avere trafugato diversi gigabyte di dati e informazioni dallo stabilimento aziendale di Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli, tra il 2015 e il 2017, mentre un dipendente di Leonardo è agli arresti domiciliari.

L’inchiesta, ha sottolineato Leonardo in una nota, è scaturita da

una denuncia presentata dalla stessa sicurezza aziendale alla quale ne hanno poi fatto seguito altre: «L’azienda, ovviamente parte lesa in questa vicenda, ha fornito fin dall’inizio e continuerà a fornire la massima collaborazione agli inquirenti per fare chiarezza sull’accaduto e a propria tutela. Si precisa infine che dati classificati ossia strategici sono trattati in aree segregate e quindi prive di connettività e comunque non presenti nel sito di Pomigliano». Gli analisti di Equita sottolineano come al momento sia «ignoto sia il contenuto, sia la destinazione dei dati sottratti». A Pomigliano, il gruppo occupa duemila dipendenti che assemblano aerostrutture primarie e di fusoliere complete. «Nessun impatto quantitativo – spiegano gli analisti – in funzione dell’evoluzione resta da valutare l’impatto sull’immagine della società».

