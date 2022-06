Leonardo e AdR in partnership nei vertiporti per aero-taxi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Entro l’anno inizierà il test del primo vertiporto a Fiumicino di Urban V la società costituita da Aeroporti di Roma (AdR), Aeroporto di Venezia, Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna e Aeroports de la Cote d'Azur (di Nizza) per promuovere lo sviluppo degli scali per l’aviazione del futuro quando sopra le nostre teste, sempre più numerosi, voleranno aerei elettrici, aero-taxi e droni per i passeggeri e per il cargo.

A partecipare all’operazione ci sarà anche Leonardo da tempo impegnato nello sviluppo...