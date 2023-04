Leonardo e Siemens, alleanza per la sicurezza informatica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rendere le infrastrutture industriali digitali sempre più sicure, in modo da scongiurare che un attacco informatico a sistemi critici possa avere serie ripercussioni sulla disponibilità di servizi essenziali ai cittadini e sulla sicurezza di questi ultimi. È l’obiettivo dell’accordo (un memorandum of understanding) siglato da Leonardo e Siemens digital industries. Grazie a questa intesa, le due aziende potranno creare una piattaforma capace di fornire un’offerta integrata di soluzioni di cibersicurezza per le tecnologie It e Ot (Information technology e Operational technology) dedicata alle infrastrutture industriali digitali, in particolare nei settori energia, oil & gas e industria.

L’ambito principale di intervento, spiegano i tecnici dei due gruppi, «riguarderà la resilienza rispetto a incidenti e attacchi cyber dei sistemi di automazione e connettività che monitorano e supervisionano asset, apparati e processi delle infrastrutture critiche». Del resto, con il crescente ricorso alla digitalizzazione, gli impianti energetici e industriali sono sempre più interconnessi e distribuiti; una situazione che offre opportunità in termini di competitività ma rende necessaria una particolare attenzione alla cibersicurezza.

Al centro dell’intesa, dunque, c’è soprattutto l’Ot security, che ha ripercussioni sul mondo fisico, con impatti sia sulla security sia sulla safety, dato che, all’interno delle infrastrutture critiche, coinvolge persone, tecnologie e processi. Negli ultimi anni, gli attacchi rivolti ai sistemi Ot sono diventati sempre più frequenti. Un esempio eclatante è il tentativo di hackeraggio subito, nel 2021, dall’acquedotto di Oldsmar (Florida): accedendo al computer che controlla la rete idrica, un sabotatore è riuscito, per breve tempo, a incrementare il rilascio di idrossido di sodio (usato in piccole quantità per regolare l’acidità dell’acqua). L’attacco, fortunatamente, è stato bloccato, scongiurando il rischio di avvelenare oltre 15mila persone.

La collaborazione tra Leonardo e Siemens si prefigge proprio di evitare simili avvenimenti; permetterà, infatti, dicono i tecnici, «una protezione completa: dalla threat intelligence, per la rilevazione delle minacce cyber alle infrastrutture Ot, alla loro protezione, sia con servizi di monitoraggio e gestione degli attacchi, basati sull’esperienza del Global security operation center di Leonardo a Chieti, sia con l’integrazione sui sistemi tecnologici di Siemens dei prodotti per la prevenzione e la risposta agli incidenti riguardanti i singoli dispositivi connessi». Grazie a questo accordo, spiega l’ad di Leonardo, Alessandro Profumo, «Leonardo e Siemens possono creare nuove sinergie basate su tecnologie e competenze complementari, con l’obiettivo di sviluppare insieme soluzioni in grado di rispondere più efficacemente alle crescenti sfide cibernetiche nel settore industriale ed energetico».

Mentre Giuliano Busetto, head of Siemens digital industries, sottolinea che, grazie all’intesa, saranno abbinate «l’indubbia capacità d’integrazione di sistemi di Leonardo con la nostra tecnologia, creando un’unica sinergia e proposta sul mercato. Il nostro obiettivo, dunque, è creare ulteriore valore per l’industria italiana e aiutare il nostro Paese nella trasformazione digitale». Oltre a prevedere una proposta commerciale integrata sia con soluzioni congiunte, sia con prodotti e servizi proprietari delle due aziende, l’accordo disciplina anche la formazione in ambito cibersicurezza, con la definizione di un catalogo di corsi dedicati al settore Ot.