Leonardo in evidenza, trattative in Europa per nuove alleanze

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Buona performance di Leonardo - Finmeccanica a Piazza Affari. Il movimento del titolo è in scia alle indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore secondo cui la società guidata da Roberto Cingolani starebbe guardando al modello del consorzio Mbda per la nuova alleanza strategica siglata il 13 dicembre con Knds e finalizzata alla creazione di un polo europeo per gli armamenti terrestri. Nel dettaglio Leonardo punterebbe a creare un jv di cui deterrebbe un terzo, mentre il 63% circa dovrebbe andare a Knds, che rappresenta l'industria francese e tedesca. La società punta quindi a creare un «gruppo della sicurezza a perimetro europeo», con l'idea di «rinunciare a maldestri tentativi di sovranità nazionale, basati sulla vecchia pretesa di fornire all'Esercito prodotti italiani, non competitivi rispetto a quelli offerti da Germania e Francia, per partecipare a un progetto europeo di più ampio respiro».

Inoltre, in vista del piano industriale che sarà presentato al cda a fine febbraio, la società ha già rivisto gli accordi con Thales sulla Space Alliance e consoliderà Telespazio di cui detiene il 65%. Nei lanciatori, Leonardo punta ad una aggregazione che valorizzi la partecipazione detenuta in Avio. Non si escludono possibili nuove collaborazioni con Airbus nelle aerostrutture, tenendo conto che oggi la collaborazione è limitata agli A321 e A220. Secondo gli analisti di Intermonte «l'articolo è in linea con i commenti e le dichiarazioni recenti del management di Leonardo».