Leonardo, firmato l’integrativo: gli obiettivi guidano il premio. Arriva la giornata di lavoro ibrida

5' di lettura

Lo smart working irrompe nell'aerospazio prendendosi la sua parte anche nel rinnovo del contratto integrativo di secondo livello del gruppo Leonardo, firmato mentre l’articolato del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici, siglato da Federmeccanica, Assistal e i sindacati (Fiom, Fim e Uilm), è ancora in corso. Iniziati nel 2019, i dialoghi sul rinnovo che interessa i 30mila lavoratori italiani, si sono chiusi con l'accordo raggiunto dal gruppo e dai sindacati, Fiom, Fim e Uilm in Unindustria Roma che ha seguito passo passo tutta la trattativa. Adesso la parola spetta ai lavoratori che dovranno approvare l’intesa nelle assemblee.

Si tratta di un’intesa molto articolata che recepisce, come tasselli di un grande mosaico, tutti gli accordi fatti in questo biennio che testimoniano la maturità e il carattere partecipativo delle relazioni sindacali di Leonardo, inteso come gruppo. È un accordo che ha verificato tutte le armonizzazioni che si potevano fare e rende tutti molto più partecipi, dando uno spazio al centro e uno spazio ai siti che hanno strumenti per ottimizzare l’organizzazione. «Le intese raggiunte confermano ancora una volta l’attenzione di Leonardo per le sue persone e puntano ad accrescere il benessere integrale di tutta la nostra comunità professionale, elementi che costituiscono le fondamenta su cui costruire insieme il nostro futuro», dice l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.



Loading...

Il premio di risultato

Per la parte economica sono stati individuati nuovi meccanismi per determinare il premio di risultato che valorizzano in maniera più precisa gli incrementi di produttività. In generale verrà misurata e incrementata in 3 diverse dimensioni organizzative ossia Leonardo, le divisioni e i siti. Gli indicatori sono finanziari, ma anche di costi, qualità e miglioramento continuo. È stato concordato un incremento del valore economico del premio di risultato nella sua parte variabile di 250 euro per il 2020 e di ulteriori 450 euro per il 2021 per un totale di incremento del valore economico di 700 euro al quale si aggiunge una quota economica fissa di EDR pari a 220 euro per il 2021 e 400 euro per il 2022. Come spiega il segretario nazionale Fim Cisl Michele Zanocco, «il valore del premio di risultato potrà essere trasformato volontariamente in welfare per valori pari al 25-50-75 o 100% del totale sino ad un massimo di 3.200 euro annui. In caso di trasformazione in welfare, l’azienda maggiorerà del 10 % il valore».

È stato previsto un incremento in due anni del superminimo collettivo (quota economica fissa) che porterà il valore al quinto livello dagli attuali 90 euro a 121,5 euro mensili. I lavoratori inquadrati al 7 livello avranno, in aggiunta al premio di risultato un Target Bonus individuale del valore economico di 100 euro per l'anno 2020 e di 150 euro per l’anno 2021. Per i quadri, sono invece state definite due fasce entro le quali saranno collocati i lavoratori con questa qualifica. Inoltre, in giugno, saranno corrisposti 150 euro in flexible benefit che si aggiungeranno ai 200 euro che arriveranno con il contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici e sarà anticipata la somma di 220 euro di Edr. «Il rinnovo del contratto integrativo di Leonardo rappresenta un forte segnale di fiducia per creare le giuste condizioni per affrontare al meglio le questioni industriali del futuro - dicono Rocco Palombella, segretario generale Uilm, Bruno Cantonetti, segretario nazionale e responsabile di settore, e Guglielmo Gambardella, funzionario nazionale Uilm -. Ci siamo subito impegnati fin da subito nel concludere nel più breve tempo possibile la trattativa per il rinnovo, ripartendo dalle parti già condivise prima della pandemia, come quella economica, per affrontare nelle migliori condizioni una fase importante che si aprirà nelle prossime settimane sul futuro industriale di questo grande gruppo aerospaziale italiano».



L’impegno per la sicurezza

Grande peso acquista la salute e sicurezza su cui le parti hanno deciso di costituire il Comitato paritetico safety per analizzare e studiare l'andamento della prevenzione, mappare le buone prassi così come gli infortuni e la formazione. Così come la formazione che è uno dei grandi capitoli dell'accordo: gli obiettivi è l'innalzamento delle competenze ma anche del senso di appartenenza a un gruppo che spiega di voler proseguire nel percorso di certificazioni, indicate nel libretto formativo del lavoratore. Allo stesso modo vengono valorizzati il welfare di gruppo, con iniziative che hanno l'obiettivo di migliorare il bilanciamento vita lavoro.