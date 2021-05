Leonardo, da Glass Lewis sì all’azione di responsabilità contro Profumo

Glass Lewis invita i soci «a considerare con attenzione se la proposta azione di responsabilità serva i loro interessi. Per quegli azionisti che hanno l'opzione di votare elettronicamente su questa proposta, consigliamo di sostenere questa iniziativa, che autorizza azioni legali ma non vincola il votante a partecipare direttamente a qualsiasi rivendicazione congiunta».

Bluebell: «Profumo si presenti dimissionario»

Bluebell chiede che Alessandro Profumo «si presenti dimissionario» all'assemblea del 19 maggio di Leonardo dopo che i proxy advisor Glass Lewis e Frontis hanno suggerito ai soci di votare a favore dell'azione di responsabilità proposta dal fondo attivista contro l'ad del gruppo della difesa e dell'aerospazio. E in una lettera, chiede al governo di rinviare di cinque giorni l'assemblea, così da consentire ai soci «di aggiornare le dichiarazioni di voto» e allo stesso governo di votare con il suo 30,2% a favore dell'azione di responsabilità.

La valutazione di Glass Lewis rappresenta «un pesante giudizio di sfiducia» verso Profumo: «All'ad di Leonardo - afferma Giuseppe Bivona di Bluebell - spetta la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato ma un amministratore delegato che non si dimette dopo esser stato condannato in primo grado per falso in bilancio e manipolazione informativa e che è chiamato a rispondere anche di altri reati finanziari in altri procedimenti, espone la società ad un danno reputazionale».

Bluebell lamenta che la sua richiesta di azione di responsabilità, presentata il 28 aprile, sia stata pubblicata tardi da Leonardo, impedendo ai soci e ai proxy advisor di esaminarla in tempo per l'assemblea. Sulla richiesta di Bluebell si è espresso anche l'altro grande proxy, Iss, che ha invitato a bocciare la richiesta per «l'assenza di motivazioni sufficientemente convincenti» pur ammettendo che Leonardo ha omesso «di fornire informazioni su questa proposta sufficientemente in anticipo».