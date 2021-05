Leonardo, l’assemblea dei soci rigetta l’azione di responsabilità contro Profumo

5' di lettura

L’assemblea degli azionisti di Leonardo-Finmeccanica ha respinto la richiesta di azione di responsabilità contro l’amministratore delegato, Alessandro Profumo, promossa dal socio Bluebell Partners (possessore di 25 azioni), per il presunto «danno reputazionale» che sarebbe causato alla società dalla condanna in primo grado a sei anni di reclusione per la sua precedente attività come presidente di Banca Mps. La proposta è stata respinta dal 99,34% del capitale votante in assemblea, a favore lo 0,49%. I fondi però non hanno partecipato a questo voto.

Decisivo il voto del Mef

L’assemblea si è svolta a porte chiuse, per il secondo anno consecutivo, in base a una facoltà prevista dalle norme anti-Covid-19. Non era consentito il collegamento in videoconferenza, un’opzione prevista dalle norme anti-Covid, applicata da pochissime società. L’esito del voto, anticipato da fonti vicine agli azionisti in via ufficiosa, è stato confermato da un comunicato di Leonardo. Decisivo il voto del ministero dell’Economia. Il Mef detiene il 30,2% del capitale della società del’aerospazio e difesa e da solo rappresentava la maggioranza dei presenti. Nel respingere la proposta di azione contro Profumo, il ministero guidato da Daniele Franco, in sostanza, ha confermato la fiducia all’amministratore delegato del gruppo. In base all’articolo 2393, comma 5, del codice civile, se la proposta di azione di responsabilità fosse stata approvata, con l’appoggio di almeno un quinto del capitale sociale, Profumo sarebbe decaduto dalla carica di amministratore e quindi anche dal ruolo di capoazienda.

Intervento solo attraverso il rappresentante designato

L’intervento dei soci era possibile solo attraverso il rappresentante designato dalla società, Computershare. Leonardo ha detto che «l’assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli azionisti istituzionali _ in larga maggioranza esteri _ presenti con il 42,61% del capitale sociale rappresentato in assemblea». In totale era presente il 52,63% del capitale totale, cioè il Mef (30,2% del capitale totale), i fondi (circa 22,43% del capitale totale) e piccoli azionisti con quote infinitesimali. Ma i fondi non hanno partecipato al voto sull’azione di responsabilità, si sono sfilati dal voto, mentre hanno votato sugli altri punti (bilancio, nomina sindaci, remunerazione). Il rappresentante unico _ da quanto trapelato dall’assemblea _ ha specificato che gli investitori istituzionali non hanno dato istruzioni di voto perché non hanno ritenuto la proposta meritevole di attenzione.

Richiesta presentata il 28 aprile

La richiesta della società londinese Bluebell, presentata dal partner e co-fondatore Giuseppe Bivona il 28 aprile con una lettera a Luciano Carta, presidente di Leonardo, mirava a ottenere il risarcimento per il danno alla reputazione di Leonardo che - secondo il socio - sarebbe causato dalla condanna in primo grado di Profumo a sei anni di reclusione più pene accessorie come ex presidente di Banca Mps, per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, pronunciata il 15 ottobre 2020.

La condanna su Mps e i derivati

La condanna di Profumo non riguarda la sua attività in Leonardo, ma come ex presidente di Banca Mps, tra l'aprile 2012 e il settembre 2015. È stata pronunciata dal tribunale di Milano per la contabilizzazione nel bilancio della banca di contratti derivati presentandoli non come tali (contratti speculativi), ma come titoli di Stato, cioè sicuri. La condanna non è definitiva e non è esecutiva. Profumo, che ha annunciato ricorso in appello, ha detto di essere innocente e di aver agito in accordo con Banca d'Italia e Consob nel criterio di contabilizzazione dei derivati, stipulati dai predecessori e scoperti da Profumo insieme all'allora a.d., Fabrizio Viola, che ha subìto la stessa condanna. Tra le pene accessorie, anch’esse sospese, c’è l'interdizione «dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese».