Leonardo lancia la Cyber & security Academy

Formazione sul campo con simulazioni

Insomma, l’Academy è in grado di formare personale come fosse “sul campo”, avvalendosi anche delle sinergie con i Leonardo Lab e il supercomputer Hpc davinci-1 che hanno sede nel medesimo polo di digitalizzazione industriale creato a Genova dall’azienda hi-tech di difesa, sicurezza e aerospazio .

Non a caso Profumo ha ricordato che Leonardo «vuole essere anche un motore di sviluppo economico del capoluogo ligure. Pensiamo che quanti vengono qui a fare formazione, possano anche tornare con le famiglie».

L’ad ha poi aggiunto che «è ancora presto» per fare una stima degli impatti, sul business e sui conti di Leonardo, derivanti dalla guerra in Ucraina e dalla volontà di molti Paesi di incrementare le spese per la Difesa perché «occorrerà aspettare i programmi di spesa».

Budget della Difesa in crescita

In ogni caso, ha aggiunto, «i budget della Difesa stanno crescendo, perché tutti i Paesi si allineeranno, nel tempo, al 2% richiesto dalla Nato (in rapporto al Pil, ndr). Credo che questo sia un elemento importante ma è ancora più importante che l’Europa abbia un piano di coordinamento di come si spendono questi soldi».

Più che aumentare la minaccia di attacchi cyber, la guerra in Ucraina, ha detto Profumo, «l’ha resa più evidente, ha amplificato un problema che gli addetti ai lavori conoscevano da tempo. Ai tre tradizionali domini, cioè terra, mare e aria, ora se ne sono aggiunti altri due: spazio e cyber. Tutti possono essere oggetto di attacchi ma certamente le infrastrutture, dalle tlc ai trasporti e alle reti, sono più esposte. Bisogna, dunque, innalzare le potenziali difese, non perché in Italia siamo più deboli ma perché è assolutamente fondamentale».