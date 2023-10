Leonardo lavora ad alleanze per poli europei nella difesa

I punti chiave Alleanze per poli europei

Tedeschi e francesi

Rivista la Space alliance con Thales

Piano industriale

Traffico volante

Pace con Fincantieri

Aerostrutture in rosso

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Leonardo sta lavorando ad alleanze per creare dei «poli europei» nel settore della difesa. Lo ha detto Roberto Cingolani, amministratore delegato di Leonardo, l’ex Finmeccanica, dal 9 maggio scorso, in audizione alla commissione Difesa della Camera. Cingolani ha confermato che è stata creata una nuova divisione Spazio, come anticipato dal Sole 24 Ore nelle scorse settimane e ha detto che sono stati modificati i patti parasociali con Thales sulla Space alliance tra i due gruppi.

Alleanze per poli europei

«Stiamo lavorando su alcune alleanze che devono creare dei poli europei. Abbiamo in corso due diligence con banche internazionali - ha detto l’ad di Leonardo - che ci aiutano a capire cosa vendere e cosa comprare. Stiamo meditando su joint venture di natura gigantesca perché vogliamo essere uno dei motori della creazione dello spazio europeo della sicurezza».

Loading...

Tedeschi e francesi

I partner con cui dialoga Leonardo sono soprattutto tedeschi e francesi. «Fare dei poli europei - ha sottolineato - vuol dire creare degli oggetti, che non saranno solo italiani o tedeschi o francesi, ma che competono alla pari con i colossi cinesi e americani». «Creare uno spazio europeo della sicurezza che è l’unica cosa che può renderci un continente più forte e sicuro», ha detto a proposito dell’intenzione di creare con partner, soprattutto tedeschi e francesi, «un collante che crei delle grandi strutture».

Rivista la Space alliance con Thales

«Abbiamo ripreso in mano la Space Alliance, che è l’alleanza Leonardo e Thales che non funzionava benissimo e si era un po’ addormentata, abbiamo rivisto tutto, abbiamo modificato i patti parasociali», ha detto Cingolani. «Ci saranno delle notizie molto interessanti a breve e ho trovato sintonia con il mio collega di Thales, Patrice Caine, perché ha detto: “Se non ci mettiamo insieme contro Space X o contro il governo indiano e cinese rischiamo di scomparire”». Parlando delle attività di Leonardo nello spazio, Cingolani ha aggiunto: «Abbiamo creato una nuova divisione spazio che verrà annunciata e consolidata l’anno prossimo».

Il piano industriale

Il piano industriale di Leonardo «sarà presentato il 24 febbraio al nostro consiglio di amministrazione e dai primi di marzo ai mercati internazionali».