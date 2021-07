Leonardo, lettera di Bivona al Mef critica assunzioni Tabacci jr, Minniti e portavoce Di Maio

3' di lettura

Non c’è solo il caso Tabacci junior-Leonardo a tenere banco. Dopo le proteste della Lega per l’assunzione nell’ex Finmeccanica di Simone Tabacci, figlio di Bruno, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega sullo spazio, sulle assunzioni «relazionali» nella società pubblica interviene Giuseppe Bivona, investitore e socio fondatore di Bluebell Partners di Londra. Bivona ha scritto una lettera critica al ministro dell’Economia Daniele Franco e, per conoscenza, al premier Mario Draghi e al presidente di Leonardo, Luciano Carta. Il finanziere cita anche i casi di Marco Minniti (ex ministro del Pd) e del portavoce di Luigi Di Maio (M5S), Augusto Rubei.

La condanna su Mps

Ricordiamo che Bivona da anni ha ingaggiato un duello con Alessandro Profumo, dal 16 maggio 2017 a.d. di Leonardo, per il suo passato di presidente di Banca Mps dal 2012 al 2015. Ne è scaturito un processo nel quale Profumo nell’ottobre 2020 è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione più pene accessorie per falso in bilancio e manipolazione informativa per la contabilizzazione di derivati come titoli di Stato. La sentenza non è esecutiva, Profumo si dichiara innocente e ha già presentato ricorso in appello. Secondo lo statuto di Leonardo e le regole del Mef la condanna non definitiva non preclude la permanenza nella carica.

Cosa dice la lettera di Bivona

Nella lettera, che Il Sole 24 Ore ha visionato, Bivona scrive a Franco e a Draghi: «Forse lei ricorderà che quando nel 2014 Mauro Moretti venne nominato amministratore delegato dell’allora Finmeccanica, una delle sue prime iniziative fu quella di procurarsi l’elenco dei “figli di” (...) e raccomandati vari dalla politica. (...) Negli ultimi mesi, sotto la guida dell’a.d. Alessandro Profumo abbiamo invece assistito al processo inverso (come inverso _ sottolinea Bivona _ il processo che ha portato il prezzo dell’azione Leonardo da circa 15 euro quando il dott. Profumo fu nominato nel 2017 in sostituzione del dott. Moretti ai circa 6,5 euro oggi) ovvero alla nomina (i) dell’ex ministro Marco Minniti alla presidenza della Fondazione Med-Or del gruppo Leonardo; (ii) del portavoce del ministro degli esteri Di Maio (in nota: Augusto Rubei) quale responsabile delle relazioni esterne e (iii) del figlio (in nota: Simone Tabacci) del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Bruno Tabacci».

Le relazioni personali

Secondo Bivona il fatto che Profumo, «dopo una dura condanna per gravissimi reati finanziari», conservi la carica di a.d. in una società quotata controllata dal ministero dell’Economia (30,2%) «è una vergogna assoluta (...) che presumibilmente trova compiuta spiegazione anche (ma non solo) nella fitta rete di relazioni personali che evidentemente lo sostengono. Difficile non leggere le recenti nomine come uno dei tasselli (certamente non l’unico) per puntellare gli appoggi politici».

Minniti e la Fondazione Med-Or

Bivona aggiunge di aver «trovato ancora più imbarazzante e vergognosa l’immagine di potere (passata invece quasi sotto silenzio) ostentata dal dott. Profumo all’inaugurazione della sede di Roma della Fondazione di Leonardo _ con Marco Minniti a fare gli onori di casa con accanto appunto il dott. Profumo _ con una cerimonia in cui si sono scapicollati ad intervenire nell’ordine il ministro degi Esteri (Luigi Di Maio), dell’Interno (Luciana Lamorgese), della Difesa (Lorenzo Guerini), per il Sud e la coesione territoriale (Mara Carfagna) e del Lavoro (Andrea Orlando), il presidente della Regione lazio (Nicola Zingaretti), il capo del Dis (Elisabetta Belloni), l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, l’immarcescibile Piero Fassino e Roberta Pinotti, solo per citarne alcuni», citando un servizio dell’Adnkronos del 21 luglio scorso.