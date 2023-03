Leonardo limita i danni in un Ftse Mib in profondo rosso, analisti migliorano stime

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leonardo - Finmeccanica resiste alle vendite per la seconda seduta consecutiva dopo la pubblicazione dei conti 2022. I titoli del gruppo limitano i danni, in un FTSE MIB in profondo rosso: sono arrivati a guadagnare anche il 2,5% circa, prima di ridurre progressivamente i guadagni e finire sotto la parità. Gli analisti confermano il giudizio positivo sul bilancio alla luce dei commenti dei vertici in conference call. «Post conference call confermiamo il nostro commento positivo a caldo in particolare sul free cash flow che risulta di buona qualità e in crescita (per anni il punto debole dell'equity story) e una raccolta ordini migliore», scrivono gli esperti di Equita, che hanno alzato dell'8% il target price (a 14 euro) «per la miglior visibilità del core business alla luce della forte raccolta ordini».

Gli esperti di Banca Akros, da parte loro, dopo la call hanno alzato le stime a medio termine e migliorato del 6% il target price a 16 euro, confermando la raccomandazione di "convinced buy". Gli esperti segnalano inoltre come «potenzialmente positivo» l'annuncio del principe arabo Mohammed bin Salman sul lancio di una nuova compagnia aerea di Stato, Riyadh Air, che secondo il Wall Street Journal sarà composta di velivoli Boeing. «Ricordiamo che Leonardo è molto esposta al Boeing 787 - scrive Akros -. Se Riyadh Air comprerà gli aerei Boeing sarà una buona notizia per Leonardo perché accelererà il recupero della produzione».