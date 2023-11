Leonardo, meno debiti ma anche meno utili. Aumentano ordini e ricavi

Aerostrutture in rosso

Nelle aerostrutture, che restano in rosso, l’Ebit è negativo, è migliorato di poco da -135 a -128 milioni. Il gruppo afferma che nelle aerostrutture c’è un «recupero in linea con le attese» e dice che è «confermato il raggiungimento del breakeven nel 2025». Cala la redditività dello spazio, Ebita ed Ebit diminuiscono da 10 a 6 milioni.

Aumento degli oneri finanziari

Sul calo della redditività la nota di Leonardo afferma che l’Ebit, che flette dal 5,6 al 5,2% dei ricavi, «risulta in lieve calo per una maggior incidenza dei previsti oneri di ristrutturazione legati all’integrazione dell’accordo per il prepensionamento dell’organico nelle funzioni corporate e di staff (20 milioni), nonché per l’ammortamento della Purchase price allocation legata all’acquisizione di Rada, perfezionatasi nel secondo semestre del 2022».L’utile netto ordinario, in calo di 97 milioni, «riflette l’incremento degli oneri finanziari legati principalmente alle operazioni in cambi ed al riflesso delle partecipazioni non strategiche valutate ad equity».Gli oneri finanziari netti aumentano da 96 a 170 milioni. Il gruppo ha confermato le stime («guidance») per l’intero 2023, circa 17 miliardi di ordini, 15-15,6 miliardi di ricavi, tra 1.260 e 1.310 milioni di Ebita.

Tempest sì, Piaggio no

L’a.d. Roberto Cingolani si è detto «fiducioso sulla possibilità entro fine anno di raggiungere un accordo» sulla joint venture tra Italia, Regno Unito e Giappone per la realizzazione del supercaccia Tempest. Il gruppo ha deciso «di non partecipare in nessuna forma alla manifestazioni di interesse per Piaggio Aerospace» perché non è interessato ai «piccoli aerei».







