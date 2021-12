Leonardo, metalli difformi per il Boeing 787: sequestri nel sito di Grottaglie

Ascolta la versione audio dell'articolo

La guardia di finanza di Brindisi ha sequestrato nello stabilimento di Grottaglie (Taranto) di Leonardo numerosi componenti in metallo destinati alla produzione delle sezioni numero 44 e 46 delle fusoliere del Boeing 787. I componenti sono stati prodotti dalle società Processi Speciali e Manifacturing Process Specification su commissione di Leonardo che è parte lesa nel procedimento. Il sequestro è stato disposto perché - secondo le indagini - i componenti sono stati prodotti usando metalli (titanio e alluminio) difformi per qualità e provenienza da quelli prescritti dal committente e, comunque, in violazione delle relative specifiche tecniche.

Il titanio di «grado 2»

La Processi Speciali e Mps, operanti a Grottaglie, avrebbero «stabilmente» utilizzato «componentistica strutturale in metallo acquistando il materiale grezzo da fornitori non certificati da Leonardo» e usato «titanio di grado 2» invece che la «lega di titanio» prescritta dal committente. Il titanio di grado 2 - è scritto nel decreto di sequestro - «ha proprietà meccaniche e di resistenza strutturale largamente inferiori a quelle della citata lega». Secondo l’ipotesi dei pm, sarebbe stata prodotta con «titanio 2» anche la struttura pavimento passeggeri del 787.

Nel mirino le forniture 2016-2021

Le forniture non conformi sarebbero state prodotte dal 2016 fino al gennaio 2021. Gli «alert» sono partiti da personale interno alla Mps. È stata segnalata, oltre alla questione delle sezioni della fusoliera del Boeing 787, la non conformità di un numero complessivo di componenti in alluminio pari a 4.193 unità, tutti prodotti da Mps e consegnati a Leonardo a partire dal 9 gennaio del 2019 e sino al 26 gennaio del 2021. È stata segnalata in particolare, a quanto si legge nel decreto di sequestro probatorio, la non conformità «di quattro diverse tipologie di componentistica prodotta in alluminio»: lo «sliding housing» per un totale di 4099 pezzi, due tipologie di «machined part Ca’ per complessivi 55 pezzi e, infine, 39 pezzi di Splice». Otto le persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla frode in commercio e attentato alla sicurezza dei trasporti aerei. Tra questi gli imprenditori Vincenzo Ingrosso e i figli Antonio, Alberto e Andrea, manager delle due società coinvolte.