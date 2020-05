Leonardo, nuovi ordini +36% ma il Covid-19 congela la guidance Ricavi e profitti in calo. L’ad Profumo: «I risultati del primo trimestre 2020 sono stati in linea con le attese fino all'impatto del Covid-19. Abbiamo reagito immediatamente»

Alessandro Profumo, ad di Leonardo

2' di lettura

Leonardo ha iniziato l’anno con un +36% per i nuovi ordini (a 3,4 miliardi) e un portafoglio a 37 miliardi, con una copertura pari a circa 2,5 anni. Ma registra l'impatto del Covid-19 a partire da marzo con rallentamenti nella produzione, riduzione di produttività ed efficienza e ritardi nelle consegne. Nel primo trimestre i ricavi pari a 2,6 miliardi registrano un calo del 5% annuo, l'Ebita è pari a 41 milioni (-75%) e il risultato netto è negativo per 59 milioni. Il gruppo, nel comunicato precisa che non sono ancora quantificabili gli impatti del coronavirus nell'anno, pertanto è sospesa la guidance 2020. La forte riduzione del traffico aereo avrà un impatto sulla quota civile del business (Aerostrutture, Atr ed Elicotteri civili) e i mercati militare e governativo sono più resilienti. Resta il focus sull'esecuzione del Piano Industriale e piena fiducia nei fondamentali di medio-lungo periodo.

«I risultati del primo trimestre 2020 sono stati in linea con le attese fino all'impatto del Covid-19. Abbiamo reagito immediatamente alla pandemia con l'obiettivo prioritario di assicurare la piena tutela della salute e della sicurezza delle nostre persone, preservando la continuità del business e della produzione». Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, ha commentato i risultati del trimestre precisando: «Non siamo ancora in grado di quantificare l'impatto del Covid-19 nel 2020, ma crediamo fermamente nei nostri solidi fondamentali e rimaniamo interamente focalizzati sull'esecuzione del Piano Industriale volto a creare valore per tutti i nostri stakeholder».

Profumo ha spiegato: «Abbiamo rallentato ma mai fermato le attività̀ essendo un business strategico per i nostri clienti nei paesi chiave. Stiamo supportando le istituzioni con i nostri prodotti e tecnologie, utilizzando gli elicotteri in configurazione EMS per il trasporto di pazienti, il C27J per il trasporto di materiale sanitario e stiamo fornendo comunicazioni protette. I nostri servizi satellitari stanno garantendo la connettività̀ e la cyber security sta supportando il lavoro da remoto e prevenendo attacchi informatici».