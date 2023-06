Leonardo a passo rapido, pax sindacale fornitori Boeing sostiene commesse

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La possibile fine delle tensioni sindacali in alcune ditte fornitrici di componenti del Boeing 787 spingono di riflesso anche il titolo di Leonardo - Finmeccanica che, ricordano gli analisti, ha un forte coinvolgimento nel programma di costruzione dell’aereo di linea statunitense. Il titolo del colosso della difesa è tra i migliori del FTSE MIB. Nelle scorse ore, infatti, Spirit AeroSystems e il suo sindacato dei macchinisti hanno raggiunto un accordo provvisorio sul contratto, con circa 6mila lavoratori che ora voteranno se porre fine allo sciopero nello stabilimento di Wichita, in Kansas.

Se approvato a maggioranza semplice, i dipendenti rappresentati dall'International Association of Machinists and Aerospace Workers (Iam) porranno fine allo stop e torneranno al lavoro il 5 luglio. L’azienda Spirit ha presentato una nuova offerta contrattuale, dopo quelle che lo stesso fornitore di Boeing e Airbus ha definito «discussioni positive». Spirit costruisce diverse componenti del Boeing 787 nello stabilimento di Wichita (Kansas), altre in Oklahoma e a Subang, in Malesia. L'azienda fornisce questi assemblaggi e componenti al programma 787 dal 2007. Da qui i riflessi positivi anche per il gruppo italiano: «Riteniamo – concludono gli analisti di Banca Akros – la notizia potenzialmente positiva per Leonardo, che ha un forte coinvolgimento nel programma Boeing 787».