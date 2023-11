Leonardo positiva a Piazza Affari, confermata ricerca di alleanze

Ascolta la versione audio dell'articolo

Buona intonazione per Leonardo - Finmeccanica a Piazza Affari dopo che in una audizione alla commissione Difesa della Camera, il condirettore generale, Lorenzo Mariani, ha confermato la ricerca di alleanze nel settore degli armamenti terrestri (carri armati e veicoli blindati) che inducono a pensare alla tedesca Rheinmetall e alla franco-tedesca Knds (che controlla Nexter e Krauss-Maffei Wegmann). Il titolo in avvio di seduta del 23 novembre è arrivato a guadagnare l'1,5%. Si ipotizza un modello come quello di successo di Mbda (alleanza europea per la produzione di missili con tre partner).

Per Equita possibile coinvolgimento di Oto Melara

Gli analisti di Equita fanno notare come «discussioni sono in corso da tempo» tant’è che l’argomento è stato affrontato in diverse conference call dallo stesso ceo, Alessandro Profumo. «Riteniamo probabile che Oto Melara possa essere coinvolta con la cessione di una quota, o contribuzione in una jv. Non escludiamo che parte del cash rinveniente dalla cessione di Drs possa essere usato come conguaglio per una nuova jv». Leonardo ha confermato la volontà di voler essere leader nell’elettronica e negli elicotteri dove l’ambizione è la conservazione della leadership.