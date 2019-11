Leonardo prepara a Dubai il terminal elicotteristico del futuro. Un convertiplano rivoluziona i trasporti

Leonardo, l’elicottero AW119Kx



I servizi di trasporto per il nuovo heliterminal saranno forniti operativamente da società attive nel trasporto elicotteristico passeggeri, ha spiegato ancora Leonardo nel corso della presentazione. Nel caso di Dubai verranno operati dalla società emiratina Falcon Aviation Services, cliente e partner di lunga data del gruppo italiano. «Questa iniziativa unica nel suo genere dimostra come Leonardo, insieme ai suoi partner storici leader nei settori e nelle aree di riferimento, stia dando forma al modo in cui voleremo nei prossimi decenni», ha detto l’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo.

Leonardo, il convertiplano AW609

Il nuovo convertiplano

A Dubai 2020 sarà peraltro persente anche il convertiplano AW609, ossia un velivolo in grado di combinare le elevate prestazioni dell’aeroplano come velocità, raggio d'azione, quota e la “straordinaria” versatilità dell'elicottero, ovvero decollo e atterraggio verticale, volo stazionario. La grande esposizione di Dubai sarà l’occasione per esporre nel nuovo

heliterminal la «vera rivoluzione dell’aria di prossima introduzione che modificherà il modo stesso di intendere la versatilità e rapidità di spostamento e l'accessibilità al territorio». Insomma, «si potranno

collegare il centro di Londra e di Milano con un volo diretto di

circa due ore decollando e atterrando su qualsiasi superficie

adatta all'impiego di elicotteri evitando Aeroporti affollati».