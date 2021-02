Leonardo prima per trasparenza tra le società di Difesa e Sicurezza Il riconoscimento del Trasparency International - Nell’audizione alla Camera sul Pnrr l’ad Alessandro Profumo: «Leonardo al servizio del Paese» di Vera Viola

(Imagoeconomica)

Leonardo raggiunge il livello più alto del Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI) elaborato da Transparency International. Dopo un processo di analisi delle principali società del settore Difesa & Sicurezza a livello mondiale durato due anni, l'organizzazione non governativa ha premiato le misure messe in atto da Leonardo in tema di anticorruzione e trasparenza. Il riconoscimento arriva nel giorno dell’audizione alla Camera sul Pnrr in cui l’ad Alessandro Profumo ha candidato il gruppo a dare «una mano al Paese su questioni nevralgiche: dalle infrastrutture alla burocrazia».

Trasparenza da fascia “A”

Leonardo ha scalato il ranking rispetto all'ultima rilevazione del 2015, guadagnando un un punteggio elevato che la colloca nella “Fascia A”, la più alta nella scala di valutazione. Sono state analizzate 134 società del settore di 38 Paesi in tutto il mondo.Risultato ottenuto grazie al fatto che il gruppo si è dotato di un nuovo codice etico, ha potenziato le responsabilità e i controlli interni in materia di Internal Audit, Offsete Trade Compliance, ha varato un nuovo codice per la gestione dei rapporti con i fornitori, emesso nuove e stringenti linee guida per promotori e consulenti commerciali, ottenuto, unica società nel settore, la certificazione ISO 37001: 2016 “Anti bribery management system”, ha adottato nuove metodologie di risk assessment, con particolare attenzione ai profili di anticorruzione legati alla conduzione responsabile del business.

Carta: «Sviluppata una cultura etica d’impresa»

«Trasparenza, etica e anticorruzione sono alla base della governance di Leonardo e il riconoscimento ottenuto da Trasparency International conferma la validità del percorso intrapreso da lungo tempo – sottolinea Luciano Carta, Presidente di Leonardo – Il rafforzamento delle attivitàsvolte, dalla periodica revisione del codice etico e anticorruzione all'implementazione di un modello organizzativo interno di controllo, hanno permesso di raggiungere un sistema di governance e di gestione utile a prevenire i possibili rischi, promuovendo e sviluppando, al contempo, una cultura etica d'impresa».