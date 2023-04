Leonardo rafforza il legame con Cisco, soluzioni congiunte per difesa e sicurezza

Ma, come si è accennato l’accordo comprende, tra l’altro, «lo sviluppo di potenziali soluzioni integrate, sulla base delle peculiari capacità tecnologiche distintive dei due player e nell’ottica di proporre soluzioni idonee a cogliere le esigenze di mercato. Verranno quindi discusse - assicurano i tecnici - dettagliate roadmap in specifici ambiti tecnologici», quelli che guardano, appunto al futuro, quali la crittografia quantum (una tecnologia che permette di replicare un oggetto anche se non è direttamente visibile), la green transition e soluzioni di sicurezza per logistica e trasporti, grazie all’impiego di droni e sistemi avanzati di sicurezza urbana.

Crittografia

La crittografia, in particolare, è una di quelle tecnologie destinate a svilupparsi negli anni e che sono in grado di trovare applicazioni sia nella vita di tutti i giorni, sia nell’ambito della difesa. Appare chiaro, peraltro, che poter replicare in modo digitale, senza vederlo, quanto c’è dietro un muro, ad esempio, o all’interno di un obiettivo sensibile, facilita determinati compiti di forze armate o di polizia.

Il memorandum prevede, inoltre, la possibilità, per le due aziende, evidenziano i sottoscrittori, «di avanzare offerte commerciali congiunte, tramite un processo di analisi su prodotti e soluzioni volte al mercato nazionale e internazionale», in modo da allargare le opportunità di business e la platea dei potenziali clienti dei due player.

Infine, secondo l’accordo, Leonardo e Cisco si impegnano a garantire reciproci vantaggi sulle proposte commerciali da finalizzare verso una serie di programmi strategici, preventivamente individuati dalle due aziende.

Comitato di manger

Per ottimizzare l’attività congiunta disciplinata dal memorandum, poi, verrà istituito uno steering committee, composto dal senior management, con l’obiettivo di monitorare i progressi della partnership e valutare l’andamento complessivo della collaborazione, anche nell’ottica di trovare una soluzione a eventuali criticità. Il comitato potrà istituire, a sua volta, dei gruppi di lavoro specifici, per perseguire le opportunità congiunte di business individuate.