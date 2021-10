Leonardo ritenta l'Ipo di Drs e i prezzi tornano ai massimi da 6 mesi

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Leonardo - Finmeccanica riapre il dossier della quotazione di Drs e i prezzi in Borsa tornano ai massimi da marzo, quando cioè venne annunciata la sospensione del progetto del collocamento a Wall Street della controllata. A Piazza Affari il titolo supera i 7,3 euro (7,83 i massimi dell'anno segnati intraday il 17 marzo scorso). Secondo quanto riportato da Reuters, il gruppo aerospaziale punta a portare Drs a Wall Street entro l'autunno, se le condizioni di mercato lo consentiranno, collocando circa il 20%.

Il progetto di Ipo sospeso a marzo prevedeva il collocamento del 22-25% di Drs per un incasso totale tra 730 e 800 milioni di dollari per la controllante che avrebbe mantenuto tra il 75% e il 78% del gruppo americano del settore difesa. Già all'epoca il management dichiarò anche che l`operazione sarebbe stata rivalutata con «condizioni di mercato favorevoli per ottenere un'Ipo di successo con una valutazione appropriata». Gli analisti di Equita, quando saltò l'operazione tagliarono la valutazione del 6% a 8,8 euro per azione, «ritenendo la notizia negativa in quanto non permise di beneficiare della maggior valutazione di Drs ottenibile come entità autonoma e di rafforzare la struttura finanziaria di Leonardo». Assumendo che venga riproposta alle stesse condizioni Equita valuta che «il 100% di Drs (che nel 2020 ha generato il 18% del fatturato e il 19% dell'ebitda di gruppo under Ifrs) rappresenterebbe circa il 60% della capitalizzazione di mercato attuale di Leonardo». Inoltre, i multipli impliciti di Drs sarebbero a sconto rispetto ai competitor negli Usa e «l`incasso per Leonardo sarebbe di 0,53 miliardi, riducendo il debito netto 2021 sotto i 2,8 mld» . Per gli analisti, il target salirebbe del 7% a 9.4 euro per azione.

