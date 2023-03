Leonardo in rosso, per controllata Drs guidance sotto attese

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La guidance sotto le attese della sua controllata statunitense Drs per il 2023 pesa sul titolo Leonardo, che è il peggiore sul listino principale milanese. Alla vigilia, infatti, la società Drs ha fornito i risultati 2022 e i target per quest’anno, con ricavi visti a 2,7-2,8 miliardi di dollari, ebitda adjust a 315-330 milioni e un utile per azione adjusted in area 0,64-0,69 dollari. Durante la call, spiegano gli analisti di Intermonte, «il management ha evidenziato alcune criticità di supply chain nella componentistica elettronica che rallenta la crescita dei ricavi nell’anno in corso (il target 2023 implica una crescita organica del +2/6%) e l’impatto della cost inflation sui margin stimato in 50-60 punti base».

Tirando le somme, spiega il broker, «il target di ebitda 2023 fornito da Drs è del 9% sotto (“mid-point”) il consensus Facset e il titolo Drs ha chiuso ieri in calo del 9,7%», sottolineando come Leonardo detenga l’80,1% della società Usa e la quota «rappresenta circa il 40% della market cap di Leonardo e il 20% dell’enterprise value».

Loading...

La guidance di Leonardo Drs per l'anno fiscale 2023, aggiungono gli esperti di Banca Akros, «non è affatto aggressiva, ma le prospettive restano molto favorevoli, con un backlog da record e un bilancio della Difesa degli Stati Uniti in crescita del 10% su base annua». Guardando i numeri, «sembra che Leonardo Drs sia stata colpita da problemi di catena di fornitura e da vincoli sul costo del lavoro e che il 2024 potrebbe vedere una maggiore accelerazione».

Nell’attesa, gli investitori stanno penalizzando a Piazza Affari il titolo del gruppo, che resta in ogni caso uno di quelli che ha corso di più in questi primi tre mesi dell’anno (nei quali ha guadagnato, al netto del ribasso odierno, circa il 32%).