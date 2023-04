Leonardo in rialzo con nuovi contratti Drs da 1 miliardo di dollari

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) -I nuovi contratti ottenuti dalla controllata americana Drs sostengono Leonardo - Finmeccanica a Piazza Affari. Drs, di cui Leonardo ha l'80%, ha annunciato di essersi aggiudicata contratti del valore di oltre un miliardo di dollari per fornire componenti di propulsione elettrica integrata per la prossima generazione di sottomarini della classe Columbia della Marina degli Stati Uniti.

L'accordo, notano gli analisti di Intermonte, «rappresenta circa il 5% degli ordini annuali del gruppo». Il titolo Drs, aggiungono, «che dopo aver fornito a fine marzo una guidance 2023 sotto le attese del mercato aveva corretto da circa 13 dollari a 11 dollari per azione, ieri ha chiuso in rialzo del 3,6% nuovamente sopra i 13 dollari per azione». Il valore della quota detenuta in Drs rappresenta circa il 40% della capitalizzazione di Leonardo.