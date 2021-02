Leonardo Sciascia, la parabola cinefila In libreria per i tipi di Adelphi «Questo non è un racconto». Scritti per il cinema e sul cinema, a cura di P. Squillacioti di Michele Guerra

(Fracchia / AGF)

In libreria per i tipi di Adelphi «Questo non è un racconto». Scritti per il cinema e sul cinema, a cura di P. Squillacioti

5' di lettura

Al tempo in cui studiava a Caltanissetta, Leonardo Sciascia vedeva almeno un film al giorno se non due. Portava con sé un taccuino, dove annotava le impressioni che il film gli lasciava e dove assegnava voti espressi in asterischi, fino a un massimo di cinque («prima che lo facessero i giornali», tiene a sottolineare).

Leggi anche Sciascia, perché è il momento di tornare a leggere lo scrittore siciliano

Molti anni dopo, Sciascia scoprì che la stessa cosa la faceva anche Gesualdo Bufalino (dei cui scritti sul cinema ha parlato su questo inserto Gino Ruozzi lo scorso 10/01/2021) e non ne rimase affatto stupito, «perché per lui, per me, per altri della nostra generazione e della nostra vocazione, il cinema era allora tutto. TUTTO.»

Loading...

Vocazione culturale

Per molti futuri intellettuali – e in grande parte letterati e poeti – il cinema fu negli anni Trenta lo spazio più libero per maturare, come scrive Sciascia, la propria vocazione. Una vocazione culturale, ma non meno sociale e politica. Non importava la qualità del film, né gli asterischi, ciò che contava era l'esperienza del nuovo, veicolata dal solo apparire dei personaggi sullo schermo, dal senso di proibito che soprattutto la libertà del cinema americano sembrava portare con sé, dai sentimenti di un mondo al contempo solare e oscuro, bigger than life, capace di far intendere in modo immediato che esistevano idee, letture e visioni oltre le strettezze della provincia e dei perimetri culturali fascisti.

La dedizione dello spettatore, che fin oltre i vent'anni porterà Sciascia a vagheggiare una carriera di regista o almeno di sceneggiatore o soggettista, si traduce presto in un pensiero critico impegnato e militante. Già nei secondi anni Quaranta, Sciascia scorge nel cinema americano, così amato al tempo dell'adolescenza, uno strumento di colonizzazione dell'immaginario, figlio di un programma politico e di una tendenza al consumo facile che allenteranno gradualmente la sua passione per la sala buia, fino a fargli dire, alla metà degli anni Sessanta, che non vede più di tre, quattro film l'anno e spesso non resiste a rimanere seduto fino alla fine, «perché sono ormai arrivato alla convinzione che non c'è film, per quanto buono, che valga un libro anche mediocre.»

Tuttavia, leggendo il libro che Paolo Squillacioti ha curato per ridisegnare parte della parabola cinefila di Sciascia, si ricava l'impressione che dai primi anni Cinquanta fino al 1989, anno della morte, il cinema e i film siano rimasti testimoni di quella vocazione stimolata al tempo degli studi magistrali. Articolato in tre sezioni, «Questo non è un racconto» – che Adelphi ha mandato in libreria l'8 gennaio proprio nel giorno del centenario della nascita – ci mette di fronte al soggettista e al critico e ci immerge entro una scrittura al solito essenziale, logica e coerente che avvince il lettore trascinandolo entro un discorso che torna al cinema per superarlo e ritrovarne il senso sociale ed artistico più profondo.