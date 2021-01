Leonardo Sciascia, scrittore e intellettuale scomodo a 100 anni dalla nascita Scomparso il 20 novembre del 1989, nacque l’8 gennaio 1921 a Racalmuto di Stefano Biolchini e Alberto Fraccacreta

Scrittore d’una attualità sconcertante, era una voce scomoda, d’impegno e civismo, rigorosa e anticonformista in un’Italia che nel conformismo trovava la sua cifra prima. Leonardo Sciascia, scomparso il 20 novembre del 1989, nasceva 100 anni fa esatti a Racalmuto.

Nel 2018 Adelphi ha pubblicato ventitré articoli di Leonardo Sciascia dedicati al poliziesco e apparsi su riviste sin dagli anni Cinquanta, Il metodo Maigret e altri scritti sul giallo (a cura di Paolo Squillacioti).

La sostanza dei saggi è che l'investigatore assomiglia a un eletto pervaso dalla Grazia illuminante e ha come patrona santa Lucia «nimica di ciascun crudele». In quella letteratura specifica Sciascia vedeva il moderno sentimento del sacro à la Girard, presente nella dicotomia tra il male e il folgorato dall'intuizione (il commissario). Soltanto il «metodo Maigret» appare diverso dagli altri proprio perché la consapevolezza del personaggio di Simenon non avviene ex abrupto a seguito di crescenti conferme, ma dopo una serie interminabile di false piste, trasognamenti, notti insonni e disordine mentale. All'algebrico sillogismo di Sherlock Holmes, Sciascia contrappone il torpore poetico di Maigret: questa affascinante teoria del giallo traccia ovviamente le ascendenze del capitano Bellodi in Il giorno della civetta (1961), dell'ispettore Rogas in Il contesto (1971) e del brigadiere Lagandara in Una storia semplice (1989).

La mater dolorosa

Tali riflessioni sono in qualche modo connesse al senso di sicilianità analizzato in testi come La corda pazza (1970), relativi alle feste religiose in Sicilia: «Indubbiamente, in queste rappresentazioni – sottolinea lo scrittore di Racalmuto –, si sente che più del Cristo stesso è la figura di Maria Addolorata che colpisce e commuove». La mater dolorosa è l'immagine che si cela dietro alla giovane vedova Nicolosi del Giorno della civetta, «chiusa nel nero manto della pena».

In verità, molte apparizioni femminili nell'opera sciasciana hanno in sé un'evasiva enigmaticità che, come ha scritto Claudia Carmina, lasciano intravedere nel loro silenzio «il punto di vista agonistico dell'outsider». Outsider è forse anche Maigret con il suo rimuginare caotico.