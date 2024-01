Leonardo sotto i riflettori dopo contratti da 3 mld $ e attesa per piano industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti su Leonardo - Finmeccanica che a Piazza Affari si posizionando tra i migliori titoli del FTSE MIB. La controllata Leonardo Drs ha ottenuto contratti dalla Marina degli Stati Uniti per un valore di oltre 3 miliardi di dollari. Nel dettaglio le commesse riguardano la fornitura di sistemi di propulsione elettrica per i sottomarini classe Columbia. Come spiegato dal management in una nota, il contratto - la cui aggiudicazione era stata comunicata nel terzo trimestre del 2023 - rafforza, la posizione di Drs nell'ambito del programma Columbia che riguarda 12 nuovi sottomarini con missili balistici.



Intanto, in vista del nuovo piano industriale che verrà presentato il 12 marzo, gli analisti di Equita, dopo un incontro con il ceo del gruppo Roberto Cingolani, si attendono «la conferma dei target del piano precedente - tra cui il target di free cash flow cumulato nel periodo 2022-25 di 3 miliardi che implica un ulteriore miglioramento nel biennio 2024-25 rispetto ai 600 milioni del 2023 già previsto dal consensus - con ulteriori progressi negli anni successivi». Dall'incontro è emersa una conferma dei punti chiave già espressi dall'ex ministro negli ultimi mesi a cominciare dal rafforzamento delle alleanze internazionali.

Inoltre Equita si aspetta un intervento soprattutto sui costi del quartier generale, su cui ritiene esserci «parecchio spazio» di intervento con conseguenti oneri non ricorrenti e di ristrutturazione, oltre alla cessione di asset non considerati core. Il broker si aspetta inoltre una strategia di acquisizione di società con focus sui settori ritenuti strategici (cyber security, spazio ed elettronica/difesa) ma in deal di piccole dimensioni. Nel settore spazio sono in corso colloqui per una potenziale revisione del perimetro delle 2 joint ventures Thales Alenia Space e Telespazio. Ma il focus del mercato, in particolare dopo quanto dichiarato da Cingolani al Financial Times sulla necessità di fare massa critica in Europa, è sulle nuove alleanze internazionali. Sul fronte degli ordini confermata l'attesa di maxiordini che sono in fase calda come la commessa per gli elicotteri in Polonia e la riapertura del dossier Eurofighter in Arabia Saudita dopo il cambio di posizione della Germania verso Ryad.