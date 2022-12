Leonardo sotto i riflettori a Piazza Affari con il nuovo supercaccia Tempest

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leonardo - Finmeccanica in evidenza sul FTSE MIB di Piazza Affari dopo l'annuncio del nuovo progetto Global combat air programme (Gcap), lanciato da Italia, Regno Unito e Giappone, per lo sviluppo del nuovo supercaccia invisibile di nuova generazione Tempest. Il gruppo italiano sarà partner strategico dell'iniziativa, che punta a rendere operativo il nuovo velivolo nel 2035. Nel dettaglio, i governi dei tre Paesi si dicono «impegnati a sostenere l'ordine internazionale libero e aperto basato sulle regole, più importante che mai in un momento in cui questi principi vengono contestati e in cui crescono minacce ed aggressioni».

«Poiché la difesa della nostra democrazia, della nostra economia, della nostra sicurezza e della stabilità regionale riveste una sempre maggiore importanza - aggiungono -, abbiamo bisogno di forti partenariati di difesa e di sicurezza, sostenuti e rafforzati da una capacità di deterrenza credibile». «Attraverso il Gcap, svilupperemo ulteriormente i nostri rapporti di lunga data in materia di difesa», concludono gli esecutivi dei tre Paesi. Italia, Regno Unito e Giappone, attraverso le rispettive industrie nazionali Leonardo, Bae Systems e Mitsubishi Heavy Industries, «collaboreranno allo sviluppo delle tecnologie per la piattaforma aerea di sesta generazione, in ottica sistema di sistemi». La compagine italiana, oltre a Leonardo, vedrà coinvolti Avio Aero, Elettronica e Mbda Italia insieme all’intero ecosistema innovativo e produttivo del Paese».

«Per questo progetto - rilevano gli analisti di Equita - l'Italia ha destinato 3,8 miliardi fino al 2035, i cui effetti sono comunque diluiti nel tempo». Il progetto, aggiungono, è «finalizzato alla realizzazione della sesta generazione di aerei da combattimento: il supercaccia invisibile Tempest (con o senza pilota e armi all'avanguardia), il cui progetto anglo-italiano si fonderà con quello nipponico dell'F-X stealth». La notizia, notano da parte loro gli esperti di Banca Akros «era prevista ed è positiva».