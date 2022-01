Leonardo al top da metà novembre dopo lo shopping in Germania

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta di acquisti su Leonardo - Finmeccanica che fin dalle prime battute è uno dei titolo migliori del FTSE MIB con le azioni scambiate ai massimi da metà novembre. Intenso anche il numero degli scambi. Gli investitori stanno premiando il titolo dopo l’annuncio arrivato lunedì 3 gennaio, a mercati chiusi, della finalizzazione dell’acquisizione per 606 milioni da Square Lux Holding II (società controllata da fondi assistiti da Kohlberg Kravis & Roberts & Co) di una partecipazione del 25,1% di Hensoldt, azienda attiva in Germania nel campo dei sensori per applicazioni in ambito difesa e sicurezza, con un portafoglio in sensoristica, gestione dei dati e robotica.

Per gli analisti di Equita la decisione è «in linea con gli annunci precedenti». Il broker sul titolo ha un giudizio buy con target price a 8,8 euro. Secondo Leonardo, l’operazione è «un importante passo che contribuisce a realizzare l’obiettivo strategico di acquisire una posizione di leadership nel mercato europeo dell’elettronica per la difesa, come definito nel Piano Be Tomorrow – Leonardo 2030, e riflette la determinazione di Leonardo di essere protagonista del processo di consolidamento in corso, anche in vista dei futuri programmi di cooperazione a livello continentale». Nell’attesa, Piazza Affari sta premiando il titolo.