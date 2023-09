Leonardo: la Ue autorizza 52 milioni di auti di Stato da investire in Campania

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Commissione Europea ha approvato, ai sensi delle norme Ue sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 52,3 milioni di euro per supportare l’azienda Leonardo nello sviluppo di un modello di fabbrica innovativo, completamente digitalizzato, per la produzione e la gestione del ciclo di vita di componenti complessi di aerostrutture (progetto Nemesi).

Lo scopo di questa misura - scrive l’Esecutivo Ue - è sostenere la ricerca e lo sviluppo di un nuovo modello di fabbrica digitalizzata e automatizzata da applicare al processo di produzione e assemblaggio delle strutture della fusoliera per gli aerei da trasporto regionale.

Il progetto sarà realizzato in Campania, regione assistita, e prevederà la collaborazione con l’Università di Napoli e diverse aziende della regione, comprese le piccole e medie imprese. L’aiuto assumerà la forma di un contributo diretto a favore di Leonardo, a copertura di circa il 65% dei costi ammissibili. La Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e opportuna per sostenere lo sviluppo di soluzioni digitali innovative nel settore aeronautico, contribuendo così agli obiettivi strategici dell’Ue relativi alla transizione digitale. Inoltre, la Commissione ha concluso che l’aiuto faciliterà lo sviluppo di un’attività economica e avrà un “effetto di incentivazione” poiché il beneficiario non realizzerebbe l’investimento in assenza del sostegno pubblico. Infine, la Commissione ha ritenuto che la misura sia proporzionata e non avrà indebiti effetti negativi sulla concorrenza e sul commercio nell'Ue.

Il progetto Nemesi di Leonardo - lanciato in Campania presso la Divisione Aerostrutture negli stabilimenti di Pomigliano D’Arco e Nola - mira a realizzare un centro di eccellenza per la realizzazione di strutture aeronautiche per velivoli regionali e “narrow body” (a fusoliera stretta come l’Airbus A321), che si basa su nuovi criteri di digitalizzazione e automazione produttiva, in grado di garantire un’elevata ottimizzazione dei processi.

Questa iniziativa prevede la trasformazione del tessuto aziendale perché si basa su un nuovo concetto di fabbrica, dove l’individuo non viene sostituito dalle macchine, bensì si integra con esse.

In questo percorso è stata coinvolta l’Università Federico II di Napoli per le sinergie con il mondo accademico, già protagoniste dell’Aerotech Campus, di aziende internazionali e di altre realtà del Distretto aerospaziale campano e del tessuto industriale del territorio.



Col progetto Nemesi sono stati realizzati diversi interventi di aggiornamento delle competenze, con attività specificamente disegnate per sostenere il processo di modernizzazione ed automazione delle linee di produzione.