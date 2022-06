Luxottica, in migliaia per l’addio al fondatore Leonardo Del Vecchio

La moglie ai dipendenti: sarà sempre con voi

«Vorrebbe io dicessi che lui sarà sempre con voi, vi esorta ad essere forti, vi ha lasciato in eredità qualcosa di straordinario che sono sicura porterete avanti nel migliore dei modi>: lo ha detto Nicoletta Zampillo, moglie di Leonardo del Vecchio, parlando direttamente ai lavoratori di Luxottica durante le esequie del marito ad Agordo.

D’Incà: ha saputo credere nelle sue idee

«Ci lascia, in un Paese che certe volte non riesce ad averlo, il grande esempio di una persona che si è dedicata fino in fondo al suo lavoro - ha detto il ministro D’Incà. - Tutte le persone che sono qui oggi hanno perso un padre, un punto di riferimento. Ne ho un ricordo bellissimo, una persona che devi ascoltare per ore intere, che ha saputo credere nelle sue idee e nei suoi progetti, una persona che ha lavorato anche ultimamente per salvare il know how delle sue montagne anche attraverso il salvataggio di Ceramica Dolomite, ancora una volta capendo l’importanza di dare il suo contributo alla comunità. Lascia un esempio elevato ad un Paese - ha concluso D’Incà - che spesso non riesce ad avere rettitudine morale».

Guerra: Luxottica azienda più bella del mondo

«Oggi è un giorno in cui bisogna dire grazie con la sua semplicità, con la sua serenità e tornare a lavorare tutti. Quando una persona lascia questo tipo di ricordo è palese che ha lasciato qualcosa di straordinario, sono 60 anni di esempio costante e continuo di un'unica grande ossessione: che Luxottica fosse la più bella e più brava azienda del mondo». L'ha detto Andrea Guerra, ex ad di Luxottica, al suo arrivo al PalaLuxottica.

«Non cambierà nulla- ha proseguito l’ex d Guerra - Luxottica è l'azienda più bella del mondo e ha solo un roseo futuro davanti a sé. Qui c'è il know how mondiale degli occhiali, mandarla via da qui sarebbe una follia».

Benetton: il futuro continuerà con lui

Presente alle esequie anche Luciano Benetton: «Per questa zona è stato tutto e anche in futuro continuerà con lui. Il giorno in cui abbiamo fatto qualcosa di importante insieme è stata la laurea a Venezia nella stessa data», ricorda. Con lui il figlio secondogenito Alessandro, per il quale De Vecchio ha avuto «un senso di visione e capacità di guardare lontano e pensare per gli altri». «Con lui - ricorda - partecipai all’operazione GS supermercati in cui va ricordato che il momento di svolta e di allargamento dei confini di quell’attività è stato voluto da lui, e noi l’abbiamo seguito. Un momento che si è rivelato poi molto fortunato».