Leonardo in vetta al Ftse Mib, mobilitazione russa fa correre i titoli del settore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La «mobilitazione» annunciata dal presidente russo Vladimir Putin fa temere una ulteriore escalation della crisi ucraina e fa reagire sul mercato i titoli del settore della difesa e anche i petroliferi sulla scia della netta risalita dei prezzi del greggio. Il sottoindice Stoxx600 che raccoglie 24 big dell'industria europea dell'Aerospazio e Difesa sale del 2%, circa a fronte del +0,2% dello Stoxx 600 generale, e i principali gruppi quotati sono i migliori di giornata sui rispettivi listini nella prospettiva di un ulteriore incremento delle spese per la difesa: a Milano Leonardo - Finmeccanica sale di circa sei punti ed è la migliore del FTSE MIB, e corre anche Avio, a Parigi Thales sale di oltre cinque punti e anche Dassault Aviation si muove allo stesso ritmo, a Francoforte il gruppo degli armamenti Rheinmetall balza di circa otto punti e Hensoldt, attivo nei sensori e nell'elettronica per la difesa dell'11%. Anche a Londra Bae Systems e Babcock International sono tra i protagonisti della seduta.

«Ritengo necessario sostenere la proposta del ministero della Difesa per la mobilitazione parziale dei cittadini in riserva, coloro che hanno gia' prestato servizio e che hanno esperienza rilevante», ha detto Putin in un discorso alla televisione prima di aggiungere che intende usare «tutti i mezzi a disposizione per proteggere la Russia e il nostro popolo». L'intenzione è quella di mobilitare 300.000 riservisti per rafforzare le truppe impegnate in Ucraina e il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha sottolineato che questo numero rappresenta solo una piccola parte delle persone che possono essere mobilitate nel Paese.

Gli annunci di Mosca hanno avuto un immediato impatto sui prezzi del petrolio che sono tornati a salire portando il Brent a 93 dollari al barile e il Wti sopra 86 dollari al barile e favorendo anche gli acquisti sui titoli dell'industria petrolifera: a Milano in evidenza Tenaris e Eni, ma anche nel resto d'Europa Total, Bp, Repsol sono tra i migliori.