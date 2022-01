Leonardo, via alla Cig per 2.200 addetti negli stabilimenti a Sud

Ascolta la versione audio dell'articolo

«La cassa integrazione è una necessaria soluzione di flessibilità. Serve a coprire le giornate di vuoto lavoro in modo differenziato, a preservare la sostenibilità economica ma tiene anche presente la necessità di rilanciare un business futuro». Così il direttore generale di Leonardo, Lucio Valerio Cioffi, e il direttore delle Risorse umane, Antonio Liotti, spiegano al Sole 24 Ore l’accordo raggiunto nel primo pomeriggio del 18 gennaio a Roma con i sindacati metalmeccanici che fa partire dal 17 gennaio un periodo di cassa integrazione nei quattro stabilimenti che formano la divisione Aerostrutture.

Gli stabilimenti interessati

Stabilimenti tutti nel Sud: due in Campania, Pomigliano D'Arco e Nola, e altrettanti in Puglia, Foggia e Grottaglie (Taranto). Chiesta per un numero massimo di 3.900 addetti, la cig riguarderà in realtà 2.200 persone nel complesso, dettaglia l’azienda. La cassa è la risposta alla crisi che la pandemia ha causato sull’aviazione civile ma è soprattutto lo strumento per gestire la transitorietà in vista di una ripresa che si scorge giá. Si arriva alla cig ordinaria dopo un anno e mezzo (intero 2021 e secondo semestre 2020) in cui la si è del tutto evitata attraverso soluzioni alternative: uso di ferie pregresse e correnti, “smonetizzazione” delle festività infrasettimanali, formazione professionale, messa a disposizione di ore di lavoro da parte dei dipendenti Leonardo e dell’azienda, chiusure collettive fatte coincidere con le ferie e le festività.

L’accordo

E si arriva all'accordo del 18 gennaio dopo una serie di incontri, gli ultimi dei quali tra lunedi 17 e martedì 18. L’accordo, spiega la Fim Cisl, riduce anche il peso economico della cig sui dipendenti coinvolti. Questi percepiranno l’80 per cento della loro retribuzione perchè saranno assicurati i ratei di ferie, 13esima mensilità, permessi e indennità legate al turno di notte.Il dg Cioffi: congiunturale il vuoto lavoro, priorità rilancio«Quest’accordo ha una caratteristica importante – afferma il dg Cioffi –. È stato siglato in modo unitario con i sindacati, è condiviso con tutte le organizzazioni, ed ha una comune visione: lo stato di vuoto lavoro è un elemento congiunturale legato al protrarsi degli effetti della pandemia e alle ripercussioni sul traffico passeggeri. Viene scontato quest’anno ma ci muoviamo nell’ottica di un piano di rilancio, già definito da Leonardo, per valorizzare le competenze dei siti di Aerostrutture».

I cali di Boeing e Airbus hanno pesato sul business

Si viene da un periodo molto complicato come settore e lo si è ancora. «C’è stata – sostiene il dg Cioffi – la cancellazione di ordini per un 75 per cento. In particolare Boeing e Airbus, i nostri principali clienti, hanno avuto calo significativo. Maggiore per Boeing col 787 che per Airbus. Calo che ha inficiato il nostro business». La risposta di Leonardo, chiarisce Cioffi, è stata quella di focalizzarsi «su tre filoni, innovazione e trasformazione industriale, flessibilità e diversificazione del portafoglio, razionalizzazione dei costi. Questi sono stati toccati e impattati attraverso leve strategiche e industriali. Anzitutto gli investimenti – sostiene Cioffi –. Leonardo investirà più di 300 milioni nei siti del Sud con ripercussioni anche sull'indotto. Gli investimenti sono sulla digitalizzazione delle linee produttive e dei processi aziendali. Obiettivo: garantire la competitività dei programmi attuali e acquisirne di altri con una base competitiva avanzata». Gli investimenti sono già cominciati nel 2019, confermati con la pandemia e si completeranno nel 2025 anche se c'è la previsione di chiuderli nel 2023 proprio per accelerarne gli effetti.

Cosa è previsto nei quattro stabilimenti meridionali

In questo quadro rientrano, prosegue Cioffi, «la linea automatizzata Nemesi per l’ATR a Pomigliano D'Arco, così come l’automazione della linea del velivolo Airbus A220 a Foggia. Si è poi investito sulla sostenibilità attraverso progetti di smart factory per il sito di Nola, ma anche sull’evoluzione dei prodotti prioritari a sostegno del business come l’ATR, fatto a Tolosa insieme ad Airbus. Qui si è investito nella versione cargo e nel decollo ed atterraggio con piste corte. Lo si è fatto per nuovi mercati e nuove rotte». Leonardo, dichiara ancora il dg Cioffi, si è inoltre focalizzata su partnership e clienti, «i nostri clienti strategici e storici e quelli che possono darci opportunità future». Ci sono poi «i prodotti, il nuovo drone europeo e quello ed energia solare» le cui lavorazioni riguarderanno Grottaglie nel Tarantino. «Il sito attualmente piú penalizzato è Grottaglie – rileva Cioffi – perché costruisce solo le sezioni di fusoliera del 787. Ma attenzione: il rilancio di Grottaglie vive anche della solidità del 787 che è un programma competitivo. Abbiamo già costruito e consegnato 1.100 fusoliere e altre 1.600 ne consegneremo negli anni a venire». In sostanza, riassume il dg, «si è individuata una missione distintiva per i quattro siti sulla quale poi poggiare l'opportunità futura».