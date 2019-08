Leonardo vola in Borsa grazie alla spinta di Morgan Stanley Il giudizio «overweight» della banca d'affari spinge il titolo che guida il Ftse Mib in attesa della maxi-commessa per gli elicotteri dal Canada di Enrico Miele

1' di lettura

Vola a Piazza Affari il titolo Leonardo - Finmeccanica, il migliore fin dalle prime battute della seduta sul FTSE MIB. Le azioni del gruppo aero-spaziale guadagnano oltre il 3%. Alto anche il numero degli scambi, con un numero di pezzi passati di mano già superiore alla media di un'intera seduta. A dare lo sprint al titolo sono stati gli analisti di Morgan Stanley con la raccomandazione «overweight» con un target price a 13,3 euro. L'ex Finmeccanica per la banca d’affari diventa la «top pick» (la scelta preferita) nel settore aerospaziale e difesa, visto che il gruppo è solo «a metà della sua inversione di rotta» e, grazie a un mix tra buoni mercati finali e bassi rischi, gli analisti prevedono «un cambio di passo nella generazione di cassa» nel corso dei prossimi anni.

Equita torna su commessa dal Canada, che vale il 7% degli ordini 2019

Gli analisti di Equita, in scia con un articolo de Il Sole 24 Ore, tornano invece sul contratto per elicotteri dal Canada da 0,95 miliardi, annunciato pochi giorni fa del ministro della Difesa canadese, in merito al mid-life upgrade della flotta Cormoran. Si tratta di un ammodernamento tecnologico di 14 elicotteri search&rescue cui si aggiungeranno almeno 2 velivoli nuovi del valore stimato di 1,39 miliardi di dollari canadesi (pari a circa 0,95 miliardi di euro) le cui prime consegne sono previste a partire dal 2022. Nel caso la firma arrivi prima della fine dell’anno, calcola Equita, rappresenterebbe il 7% dell'obiettivo di raccolta ordini previsto nel 2019.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)