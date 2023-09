Leonardo vola ai massimi da sei anni, focus sul riassetto del settore spazio

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Leonardo - Finmeccanica allunga il passo a Piazza Affari e si conferma ai massimi dall'autunno 2017 in una giornata vivace per il comparto aerospaziale. L'indice Stoxx600 del settore è supportato anche da un report di Jefferies che ha una raccomandazione d'acquisto su molti titoli nel comparto a cominciare da Rolls-Royce Holdings, ritenuta il top pick di settore per la casa di investimento, e Thales, il cui appeal è legato ai dossier di acquisizioni riguardanti Cobham Aerospace e Imperva. Salgono anche Airbus e Safran a Parigi mentre Mtu Aero Engines è più timida a Francoforte.

Per il gruppo italiano l'attenzione degli operatori riguarda anche le possibili mosse del management sulle attività spaziali. Secondo quanto riportato nel week end da Il Sole 24 Ore, il ceo Roberto Cingolani punta ad «aumentare il peso di Leonardo nei settori più competitivi e hi-tech, in particolare la manifattura dei satelliti con Thales Alenia Space Italia e i servizi con Telespazio». In questo senso sono in corso confronti con Thales per incrementare la presenza italiana nella joint venture, che attualmente vede Leonardo al 33%, ma una potenziale novità riguarderebbe una contestuale riduzione della esposizione sul segmento dei lanciatori con conseguente ridimensionamento della quota in Avio. Attualmente Leonardo detiene il 29% di Avio che in Borsa risente della notizia perdendo terreno.

Gli analisti di Akros ricordano come il business dello spazio ha dimensioni relativamente contenute per Leonardo rispetto alle attività principali del gruppo e che già a luglio il ceo del gruppo aveva sottolineato la volontà di aumentare la presenza in questo segmento senza mettere a rischio i target finanziari del gruppo.