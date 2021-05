Leonardo, al voto dei soci la proposta Bluebell di azione di responsabilità contro Profumo

I punti chiave La richiesta è stata fatta il 28 aprile con una lettera di Giuseppe Bivona

Bluebell Partners ha 25 azioni dell’ex Finmeccanica

L’assemblea è convocata per il 10 o 19 maggio in seconda adunanza

Decisiva la posizione del ministero dell’Economia

Nell’assemblea Mps il Mef ha votato contro l’azione nei confronti di Profumo

Nella prossima assemblea di Leonardo-Finmeccanica gli azionisti voteranno sulla proposta del socio attivista Bluebell Partners di promuovere un’azione di responsabilità contro l’a.d. Alessandro Profumo. La richiesta di Bluebell, presentata dal fondatore Giuseppe Bivona, mira a ottenere il risarcimento per danno alla reputazione di Leonardo che - secondo il socio - sarebbe causato dalla condanna in primo grado di Profumo a sei anni di reclusione più pene accessorie come ex presidente di Banca Mps, ...