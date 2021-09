Leonardo DiCaprio investe sulla carne in vitro. E Findus sperimenta nell’ittica

3' di lettura

Carne e pesce, in un futuro meno lontano di quello che si potrebbe immaginare, potranno essere prodotti in vitro, coltivando cellule prelevate dagli animali, in quantità tali da sostituire gli allevamenti tradizionali. La prospettiva non è nuova e la tecnologia sta evolvendo velocemente, così come i relativi investimenti. Anche se la carne coltivata (ben diversa dalla cosiddetta “carne vegetale”, cioè ricostruita con elementi di provenienza non animale) non è in commercio praticamente in nessuna parte del mondo, ad accezione di qualche Paese come ad esempio Singapore. E comunque ora – autorizzazioni normative e conquista delle scelte dei consumatori a parte – avrebbe prezzi troppo alti per una diffusione di massa.

Tuttavia la prospettiva di avere la possibilità di mangiare “carne vera” senza dover per questo macellare animali e contrastare le emissioni inquinanti degli allevamenti intensivi sta però interessando alcuni fondi di investimento e sponsor singoli, come ad esempio dal premio oscar Leonardo DiCaprio, noto ambientalista, che ha partecipato all’ultimo round di finanziamento di due start up del settore come l’olandese Mosa Meat e l’israeliana Aleph Farms, che hanno raccolto sul mercato circa 100 milioni di dollari.

La carne in provetta sostituirà gli allevamenti?

«Uno dei modi più efficaci per combattere la crisi climatica è trasformare il nostro sistema alimentare. Mosa Meat e Aleph Farms – ha commentato Leonardo DiCaprio – offrono nuovi modi per soddisfare la domanda mondiale di carne bovina, risolvendo alcuni dei problemi più pressanti dell’attuale produzione industriale di carne. Sono molto lieto di unirmi a loro come consulente e investitore, mentre si preparano a far scoprire la carne bovina coltivata ai consumatori».

Secondo i promotori del progetto il consumo di carne nel mondo continuerà la sua crescita, rendendo necessario il ricorso a forme di approvvigionamento alternative e il business della carne coltivata potrebbe raggiungere i 25 miliardi di dollari entro il 2030, come parte della più ampia trasformazione delle proteine.

Secondo uno studio «sull’analisi del ciclo di vita – si legge in una nota – la produzione di carne bovina coltivata dovrebbe ridurre l’impatto sul clima del 92%, l’inquinamento atmosferico del 93%, utilizzare il 95% in meno di suolo e il 78% in meno di acqua rispetto alla produzione industriale di carne bovina».

«Il lavoro di Leonardo DiCaprio per realizzare un cambiamento positivo – ha commentato Maarten Bosch, ceo di Mosa Meat – è strettamente allineato alla nostra mission. Siamo entusiasti di portarlo a bordo come consulente e investitore e di lavorare insieme per nutrire le generazioni attuali e future in modo sostenibile».