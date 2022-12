Leone - La grandezza di Roma Imperiale e quella delle Tre Cime

Sicuri di sé, particolarmente fieri e amanti di tutto ciò che emana grandezza, passionalità e splendore. Per chi è nato sotto il segno del Re della savana, un viaggio alla scoperta delle grandiose vestigia dell'Impero romano è un'idea da cullare fra una camminata nella storia nelle vie di Roma, una visita alla bellissima villa imperiale di Nerone ad Anzio e una tappa a Tivoli per ammirare i resti delle terme imperiali fatte costruire dall'imperatore Augusto. L'Oroscopo 2023 del Leone ricorda comunque la necessità di rimettersi in discussione e allora perché non farlo in un luogo intimo al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo, in una glass cube con soffitto che diventa trasparente per ammirare il cielo stellato? La trovate negli Skyview Chalets al Lago di Dobbiaco, in provincia di Bolzano

