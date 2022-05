Leroy Merlin diffida il Comune di Marcianise: blocca l’apertura del megastore

Diffida e risarcimento danni

Intanto, in questi giorni, Leroy Merlin Italia ha inviato al Comune di Marcianise, la “diffida a voler provvedere con sollecitudine all'ottemperanza della Sentenza del Tar Campania entro i prossimi 10 giorni con l'avvertimento che, in mancanza, fermo il giudizio già promosso, Leroy Merlin Italia si riserva ogni azione in ogni sede volta non solo al risarcimento del danno ma anche alla verifica dei danni erariali causati». Mauro Carchidio, direttore sviluppo di Leroy Merlin Italia commenta così la vicenda: «In un contesto di crisi generalizzato appare ancor più paradossale che, nonostante una sentenza del TAR Campania che obbliga il Comune di Marcianise a rilasciare a Leroy Merlin il provvedimento che consentirebbe di procedere verso l'apertura di un nuovo punto vendita a Marcianise, l'amministrazione comunale continui ad essere inadempiente e impedisca immotivatamente il concretizzarsi di un investimento complessivo di oltre 20milioni, l'assunzione di 140 persone e una ricaduta positiva per imprese locali e l'indotto che beneficerà dell'attività commerciale di Leroy Merlin».

La replica: se ne occupano gli uffici comunali

La vicenda sorprende poichè il comune di Marcianise, luogo in cui sono localizzate numerose imprese sia manifatturiere che commerciali, dimostra di solito attenzione alle opportunità di creare sviluppo e occupazione. E sorprende che lo stesso Comune si astenga da un chiarimento. Ma il sindaco, Antonello Velardi, precisa: «Non è un fatto politico, ma di uffici. Sappiamo benissimo quanto è importante un investimento in un’area come la nostra ma noi rispettiamo la legge e ciò ci è stato riconosciuto nella vicenda giudiziaria che ha riguardato l’interporto nella cui area ricade l’intervento. Abbiamo demandato tutto agli uffici competenti e per nostro costume non ingeriamo in pratiche gestorie. I dirigenti di Leroy Merlin lo sanno molto bene».