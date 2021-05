Les Citoyens, lo sguardo di Guillermo Kuitca alla Triennale di Milano

4' di lettura

A distanza di un anno dall'inizio della pandemia, la Triennale Milano e Fondation Cartier pour l'art contemporain presentano la mostra Les Citoyens, ideata da Guillermo Kuitca. In programma dal 6 maggio al 12 settembre 2021, esplora uno dei temi cruciali che hanno contraddistinto gli ultimi mesi: l'idea del collettivo, del gruppo, della comunità. Il pittore argentino mette in mostra una selezione personale di 120 opere di 28 artisti della collezione della Fondation Cartier, proponendo un viaggio nella memoria, con pezzi in gran parte mai esposti in Italia.

George Rouy, One Mass Set on Red, 2019. Acrilico su tela, 220 × 160 cm. Acquisizione 2019. © George Rouy, courtesy Hannah Barry Gallery, London. Foto © Damian Griffiths.

Il pittore abbina installazioni, dipinti, sculture, ceramiche, video e disegni per creare una cosmogonia che si compone di opere, artisti, animali e oggetti in cui spesso è rappresentata la figura umana, vista nel suo rapporto con gli altri e con il mondo. Kuitca firma la selezione delle opere ma anche il loro inserimento nello spazio, in armonia con l'architettura di Triennale e il proprio universo pittorico.

Loading...

David's Living Room Revisited, 2014-2021. Un'installazione di Guillermo Kuitca creata da un'opera di David Lynch, con la partecipazione di Patti Smith. Realizzata per la mostra Les Habitants, 2014. Rivisitata nel 2017 per la mostra Les Visitants, CCK, Buenos Aires, 2017. Acquisizione 2018. © Guillermo Kuitca. Foto © Olivier Ouadah.

“La mostra non presenta niente di omogeneo: è un vero crogiolo, una polifonia di elementi e voci. Ha a che fare col senso più ampio di ‘comunità', con l'aspetto democratico non centrato di tutte le opere e con la relazione che le collega l'una all'altra”, ha spiegato l'artista. “Mentre lavoravo al progetto e cercavo di organizzare questi spazi e dare un'identità all'esposizione, ho anche pensato che essere a Milano – una città che ha un rapporto così stretto con il design – potesse essere una fonte d'ispirazione e una sfida che quasi fa sentire in soggezione. Mi piace pensare che Les Citoyens sia tanto un atto di design quanto un atto di amore”.

Vija Celmins, Night Sky #11, 1995. Olio su tela, 79 × 95.2 cm. Acquisizione 1996. © Vija Celmins.

Secondo progetto presentato nell'ambito del partenariato tra Triennale Milano e Fondation Cartier pour l'art contemporain, l'esposizione rappresenta un'occasione, per le due istituzioni, di ricordare il ruolo centrale delle collezioni d'arte e di design e l'importanza di preservare la memoria per pensare il futuro.

Daido Moriyama, Polaroid Polaroid, 1997. Installazione di 3.262 Polaroid su 26 pannelli (122 × 75 cm ciascuno). Dimensioni variabili. Acquisizione 2004. © Daido Moriyama.

Kuitca concepisce un percorso privo di tematica, centro o gerarchia, pur effettuando dei collegamenti che “tessono una trama di sensi e sensazioni”. In questo modo, avvicina al disegno monumentale di Cai Guo-Qiang il film di Artavazd Peleshyan, che evoca una comunione di animali la cui vulnerabilità fa eco alla presenza astratta dell'uomo nelle fotografie di Fernell Franco o nella società in miniatura delle sculture di Véio. Anche altre opere propongono quest'idea onnipresente delle costellazioni. Grazie al suo dispositivo spaziale, l'opera di Agnès Varda fa risuonare le voci di una comunità di donne di ogni età, da una parte; e dall'altra, delle sedute invitano i visitatori a riunirsi a loro volta, in un gruppo fortuito di osservatori.