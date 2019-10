Les Copains va avanti: cambia proprietà ma resta bolognese

Quest’anno Bvm dovrebbe chiudere il bilancio con un fatturato di 13-15 milioni, in forte calo rispetto ai 20 del 2018. «Stiamo elaborando il business plan – aggiunge Zambelli – che comprende una nuova distribuzione, un nuovo ufficio stile e un nuovo showroom a Milano». Prima dell’estate si era fatto avanti anche un fondo tedesco, che poi aveva deciso di ritirarsi, lasciando campo libero alla famiglia Zambelli che con il maglificio Bruno’s per circa quarant’anni era stata fornitore dell’azienda. Tra i punti di forza di Les Copains c’è sempre stata infatti la maglieria, dalla quale si era poi arrivati a un total look e alla partecipazione alle settimane della moda di Milano con vere sfilate.

Una curiosità: il nome del marchio fu scelto da Mario Bandiera riprendendo in parte il titolo di un programma francese radiofonico all’epoca di grande successo. Salut les copains , che potremmo tradurre con “date il benvenuto ai ragazzi”. Come in un ricorso storico, il futuro del marchio ora è appunto affidato a un giovane imprenditore.