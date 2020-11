Lesioni gravi, promossa (a metà) la procedibilità solo d’ufficio

«Inoltre – sottolinea la pronuncia – a fronte di condotte consistenti in occasionali disattenzioni, pur se produttive di danni significativi a terzi, potrebbe discutersi dell’opportunità dell’indefettibile celebrazione del processo penale a prescindere dalla volontà della persona offesa, specie laddove a quest’ultima sia stato assicurato l’integrale risarcimento del danno subito; e ciò anche a fronte dell’esigenza – di grande rilievo per la complessiva efficienza della giustizia penale – di non sovraccaricare quest’ultima dell’onere di celebrare processi penali non funzionali alle istanze di tutela della vittima».

Tuttavia la conclusione della Corte è che la fondatezza di molti degli elementi critici, alla base peraltro di diverse proposte di legge in Parlamento, non è di portata tale da condurre a travolgere con l’illegittimità la regola di procedibilità. Del resto, ricorda ancora la Consulta, la previsione della procedibilità d’ufficio si iscriveva nel quadro di un intervento più ampio, indirizzato a sanzionare in maniera più severa condotte in grado di compromettere seriamente l’altrui incolumità.

Starà allora alla discrezionalità del legislatore un intervento in grado di ovviare ai profili critici che, pur non configurandosi come vizi di manifesta irragionevolezza, suggeriscono «una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità».