Lesioni micropermanenti risarcibili, radiografie non sempre necessarie

Come già evidenziato nella sentenza 18773/2016, «è sempre e soltanto l’accertamento medico-legale svolto in conformità alla leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile». E «l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale», posto che «il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione».

La Corte conclude che l’articolo 139 va interpretato tenendo presente che vi possono essere situazioni in cui quali la natura della malattia e la modestia delle lesioni impongono un accertamento strumentale, ma vi sono altri casi in cui si può giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico-legale e dell’esperienza clinica dello specialista.

Questa ordinanza non metterà certo la parola fine al rapporto tra accertamento strumentale e risarcibilità delle micropermanenti e vi saranno ancora sentenze di merito di segno contrario. C’è chi riterrà indispensabile un accertamento strumentale oggettivo per la liquidazione dei danni micropermanenti nel rispetto di un’interpretazione letterale dell’articolo 139 del Codice (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 aprile 2018) e ci saranno altri giudici che, seguendo l’interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione, non riterranno invece un requisito imprescindibile tale accertamento.

La speranza è che per mettere un po’ di ordine e non creare disparità di trattamento, si pronunci ancora la Corte costituzionale. È vero che la Corte ha già affermato la legittimità costituzionale dell’articolo 139 del Codice (ordinanza 26 novembre 2015, n. 242). Ma la legge Gelli ha esteso l’applicabilità dell’articolo in questione alla responsabilità sanitaria, quindi è ragionevole ritenere che i giudici costituzionali possano rivedere le proprie valutazioni e dare un quadro più preciso a cittadini e operatori. Per non lasciarli nell’incertezza attuale.