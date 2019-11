Lesioni provocate in cambio di pochi soldi per truffare le assicurazioni La Suprema Corte conferma le condanne per associazione a delinquere ai componenti del sodalizio che simulava incidenti stradali operando tra il Lazio e la Campania di Patrizia Maciocchi

Per simulare incidenti stradali e truffare le assicurazioni provocavano lesioni fisiche a persone, quasi sempre consenzienti, in cambio di piccole somme, per lo più giovani tra i 18 ed i 25 anni. La Corte di cassazione, con la s entenza 45446, conferma le condanne per il reato di associazione a delinquere a una banda - operante tra il Lazio e la Campania - che si dedicava alle truffe a danno delle compagnie assicurative. Oltre al “core business” dei risarcimenti i tre condannati “arrotondavano” anche con i furti e il traffico di stupefacenti.

Lesioni e incidenti fantasma

La Cassazione conferma gli aumenti di pena decisi dalla Corte d’Appello, nell’ambito di un procedimento dal quale emerge il sistema messo in atto dai sodali. A mettere sulla buona strada gli investigatori erano state le intercettazioni telefoniche e ambientali. Gli imputati arruolavano persone con problemi economici - tra le vittime anche un ragazzo con un deficit psichico - alle quali provocavano delle fratture e ferite con bastoni e mazze di legno, compatibili con incidenti automobilistici, in realtà mai avvenuti.

Minacce a chi cambia idea

Poi dopo la violenza c’era la corsa verso gli ospedali più vicini, dove i soggetti reclutati dichiaravano ai medici di essere rimasti vittime di incidenti stradali. Ottenuti i certificati, questi venivano poi consegnati a dei legali, che li inviavano alle assicurazioni per la richiesta di indennizzi. Tra le imputazioni anche le minacce rivolte a chi voleva cambiare idea. Diversi i ruoli ricoperti nell’ambito del sodalizio criminale: dal reclutatore al picchiatore.

