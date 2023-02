Lesser (Bcg): «Ecco i 5 motivi per cui l’economia Usa può evitare la recessione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Per molti mesi il mercato e gli economisti hanno ripetuto che l’unico modo per ridurre l’inflazione fosse di passare per una recessione economica. Noi a Boston Consulting Group non avevamo quell’idea allora e non l’abbiamo adesso: crediamo che l’inflazione si abbasserà, che la Fed farà ancora qualche rialzo dei tassi da 25 punti base l’uno, ma che questo non porterà l’economia statunitense in recessione. Certo, l’incertezza è elevata e nessuno possiede la sfera di cristallo: ma ci sono buone ragioni...