Letizia Moratti in Forza Italia: dalla presidenza della Rai a prima cittadina di Milano, ecco chi è

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dopo la parentesi del Terzo Polo, che l’aveva candidata alla guida della Regione Lombardia in alternativa ad Attilio Fontana, e le interlocuzioni avute per il progetto centrista di Matteo Renzi, Letizia Moratti torna nel centrodestra, di cui è stata esponente indipendente. E lo fa mettendo piede in Forza Italia. Si chiude così l’asse con Matteo Renzi e Carlo Calenda. Guiderà la consulta della segreteria del partito.

Subito dopo la delusione delle elezioni regionali non aveva deposto le armi. Anzi, aveva rilanciato: «Continuerò il mio impegno per una nuova proposta politica», aveva detto commentando la vittoria del suo sfidante Attilio Fontana in Lombardia, alle elezioni del 12 e del 13 febbraio. Poi era uscita allo scoperto, proponendo di lanciare un partito su cui far convergere realtà civiche in vista delle elezioni europee del 2024, con Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ora la decisione di rientrare in Forza Italia.

Loading...

Nessuna candidatura alle europee

Moratti ha spiegato che il fallimento del Terzo Polo non c’entra ma che «il posizionamento di Italia Viva e Azione a Bruxelles con Renew Europe non coincide con il mio. Mi sono sempre rispecchiata nei valori del Ppe». Ha poi precisato che il suo ritorno in Forza Italia non porterà a una sua candidatura per le europee.

Ex presidente della Rai e ministra dell’Istruzione

Milanese, politica e imprenditrice, vedova di Gian Marco Moratti, due figli, Letizia Brichetto Arnaboldi, è stata anche, tra l’altro, presidente della Rai, ministra dell’Istruzione (dal 2001 al 2006), sindaco di Milano e presidente del Consiglio di amministrazione di Ubi. Padre partigiano di origine aristocratiche come la madre, dopo aver frequentato il Collegio delle Fanciulle di Milano si laurea in Scienze scientifiche alla Statale e diventa per un breve periodo assistente in Diritto comunitario europeo. Molto determinata fin da giovane, brillante negli studi, si fa subito valere anche nel mondo del lavoro. A soli 25 anni si occupa di brockeraggio assicurativo, poi entra nel Consiglio di amministrazione della Comit, e ricopre ruoli analoghi e dirigenziali in varie aziende. A questo punto inizia il suo interesse per la cosa pubblica che poi sfocia nella politica: prima diventa presidente Rai (la sua gestione non fu priva di polemiche e contestazioni, il consigliere Franco Pardini parlò di “clima irrespirabile”). Quindi fa il ministro dell’Istruzione: la sua riforma viene però cancellata e sostituita dal secondo Governo Prodi.

L’esperienza a sindaco di Milano

Ma è la candidatura per il centrodestra e l’elezione a sindaco che la rende davvero nota tra i milanesi: la vittoria al primo turno sull’ex prefetto Bruno Ferrante la fa diventare la prima donna a dirigere l’amministrazione milanese. Punta sulle periferie che secondo l’opposizione di centro-sinistra per lei sono nella vita di tutti giorni sconosciute. La sua grande vittoria è l’Expo 2015. Nel 2011 però viene sconfitta - inaspettatamente sulla base della composizione elettorale della città - da Giuliano Pisapia che riporta alla sinistra la città dopo l’ultima giunta socialista e quelle precedenti anche con il Pci.