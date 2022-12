Letizia Moratti porta nella City di Londra il suo «modello Expo»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo slogan, o meglio la promessa, è un «Modello Expo per la Lombardia». Letizia Moratti lancia un messaggio semplice ed efficace, in grado di portare voti e consensi. Se non fosse che i potenziali elettori stanno a 2mila chilometri di distanza. Ad ascoltare, infatti, ci sono solo 7 persone, banchieri e investitori, dentro una sala riunioni al quarto piano di un palazzo di St James’s Market, nel cuore di Londra, dietro Piccadilly Circus: sono gli uffici inglesi di Algebris, il fondo di Davide Serra...