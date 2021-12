Letta: grati a Mattarella per come ha guidato Paese nelle tante crisi. Salvini: successore sia ultimo non eletto da italiani

Conte, il Capo dello Stato dipinge impegno a cui non possiamo sottrarci

«Le parole di Mattarella - ha sottolineato il presidente del M5s Giuseppe Conte su Facebook - dipingono l’orizzonte di un impegno politico a cui non possiamo sottrarci. Il bisogno di consegnare il testimone ai nostri giovani; l’esigenza di contrastare precarietà e disuguaglianze guardando in faccia la realtà senza filtri di comodo; la sfida della transizione ecologica e digitale. E poi l’appello all’unità e alla responsabilità di ognuno in questi momenti così difficili in cui dobbiamo essere compatti, trovando nella solidarietà, nella coesione, nella forza morale la speranza e la fiducia per non lasciarci mai scoraggiare». «Sono tutti messaggi che rafforzano l’orgoglio che provo nell’aver vissuto - insieme a tutti i cittadini italiani - i momenti più duri di questi anni potendo contare su una guida sempre attenta alle esigenze reali delle persone, all’interesse generale, al bene dell’Italia. Grazie Presidente Mattarella, da tutti noi», ha concluso l’ex presidente del Consiglio.

Meloni, sia eletto chi ha spirito patriottico

«Un grazie sincero al Presidente Mattarella per le sue parole di commiato, alte e di grande valore istituzionale. Il suo discorso di commossa vicinanza agli italiani di ogni ceto, lo stimolo per proseguire a rialzare la testa e il ringraziamento alle categorie e agli uomini delle Istituzioni, fanno di questo messaggio di fine anno la degna alta e nobile conclusione di un difficile settennato. Il suo è il miglior augurio che alla più alta tra le Istituzioni salga persona capace di svolgere l’alto magistero con lo spirito patriottico che serve alla nostra Italia. Nel ringraziarlo ancora ci uniamo al suo auspicio». Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, commentando l’ultimo messaggio del settennato di Sergio Mattarella.

Brunetta, straordinario discorso sul presente

In una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta ha ringraziato il Capo dello Stato «per le sue parole sincere, non retoriche, essenziali. Ci ha ricordato in pochi minuti i fondamentali della nostra comunità, il valore della responsabilità, dell’unità nazionale e della coesione. Ha chiarito, ancora una volta, come i vaccini abbiano salvato e stiano salvando migliaia di vite. Un’opportunità che è offensivo sprecare. Grazie, presidente, per aver usato parole chiarissime sui nostri doveri, oltre gli egoismi. Grazie per aver citato il professor Pietro Carmina e la sua accorata esortazione ai giovani: ’Voi non siete il futuro, siete il presente’. Ecco, presidente Mattarella, il suo è stato uno straordinario discorso sul presente. Sulle ragioni del nostro stare insieme, oggi, come popolo italiano ed europeo che può guardare al domani con fiducia. Il “volto autentico dell’Italia” - ha concluso - saprà raccogliere la sfida».

Di Maio, grazie, ha preso su spalle intero Paese

Secondo il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio, M5s, Mattarella è «il simbolo dell’unità nazionale. Ha sempre trasmesso fiducia, certezze e serenità. Grazie al Presidente Mattarella, che - ha ricordato Di Maio su Facebook - nei momenti più bui e davanti alle fragilità di un popolo lacerato dalla pandemia, ha preso sulle proprie spalle l’intero Paese».

Calenda, settennato segnato da tensione morale

«Come vorremmo essere. Come possiamo essere. Questa tensione ideale Mattarella l’ha rappresentata perfettamente nel suo settennato. Buon 2022. Viva l’Italia». Così il leader di Azione, Carlo Calenda, su Twitter.