Letta: «I grandi eventi per ripensare Roma»

Alle spalle c’è un G20 a Roma che «ha rappresentato un’occasione fondamentale di rilancio. L’effetto immediato è stato ad esempio un aumento del 20% delle prenotazioni per le settimane successive». Davanti ci sono altre grandi opportunità: un audiovisivo «in cui Roma e il Lazio giocano un ruolo di primaria importanza a livello nazionale» che è in crescita, spinto anche dalle sempre maggiori richieste delle piattaforme di video on demand; una Cinecittà al centro di un progetto di sviluppo «e che è un’eccellenza nazionale e internazionale»; grandi eventi che possono far fare al territorio un salto di qualità, non foss’altro per «la legacy che lasciano: dalle infrastrutture agli sforzi per manutenzione e pulizia». E fra questi c’è anche l’Expo 2030, con Roma che in questi giorni sta lanciando la rincorsa verso la propria candidatura.

Giampaolo Letta, presidente del Gruppo tecnico Turismo, Cultura e Grandi Eventi di Unindustria non ha dubbi: «Questo è l’ultimo treno per Roma, un’occasione irripetibile per accompagnare questa città e questo territorio nel futuro».

I presupposti ci sono tutti. Conditio sine qua non , dice l’ad di Medusa Film lanciando la palla nel campo delle istituzioni, è non commettere gli errori del passato fra cui, soprattutto, «provare a fare senza ascoltare. E nella prima fase della precedente consiliatura di Roma Capitale non si è ascoltato, salvo poi ricredersi». Questo, sottolinea Letta, «è un errore di base. È legittimo che chi ha responsabilità prenda le decisioni in autonomia, ma va fatto ascoltando chi vive la vita di tutti i giorni: i lavoratori, le imprese, i negozi, gli alberghi».

L’indicazione va dritta verso la Giunta dell’ex sindaca Raggi. «Se parliamo di Regione – puntualizza Letta – c’è sempre stato ascolto e collaborazione su tantissime idee e progetti. Parlando di Roma Capitale credo che ci siano ora le migliori premesse non solo sull’ascolto, ma per un lavoro da fare insieme». Di certo «in una situazione come questa, difficile, ma anche con tante opportunità, è indispensabile che le istituzioni del territorio si parlino. Non averlo fatto negli ultimi anni è un errore enorme».

Di base c’è un tema: a Roma c’è una miniera di opportunità da cogliere. E davanti ci sono anni decisivi. Turismo, cultura, grandi eventi possono essere le chiavi di volta per il futuro di Roma e del Lazio. Il gruppo tecnico in seno a Unindustria è sceso quindi in partita con un progetto che poggia su quattro pilastri: turismo; economia della bellezza; audiovisivo; grandi eventi. «Il nostro settore - dice Letta – rappresenta il secondo per Pil nel Lazio».